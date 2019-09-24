حولت المنطقة لـ غرزة حشيش.. حكاية هجوم إخواني على أم كلثوم والرد عليه .. تفاصيل

هجوم ممنهج وغير مبرر على كوكب الشرق أم كلثوم، شنه قيادي إخواني بالكويت، في تصريحات تحاول النيل من التراث الفني المصري وتستهدف قامات الطرب العربي.



القيادي الإخواني الدكتور عبدالله النفيسي، دكتور علوم سياسية في جامعة الكويت، تحدث في تصريحات عن كوكب الشرق أم كلثوم، ووصفها بـ " مغنية حولت المنطقة العربية لغرزة حشيش"، وفي معرض تصريحاته البلهاء اتهم النفيسي الشعب المصري بالسكر والفجور في الوقت الذي كانت تنظم فيه حفلات أم كلثوم.



آراء شاذة لـ عبدالله النفيسي وهجوم على عبد الناصر



عبد الله النفيسي، رجل لا يعرف من الكلام سوى الثرثرة، ومن التصريح سوى الشذوذ، هكذا دلت عليه تصريحاته السابقة التي جاوزت المنطق والعقل وشابها الريبة حول عقلية وانتماء الرجل.

قال النفيسي فيما سبق إن الإرهابيين هم أتقى ناس في العالم، وأشرف وأحسن ناس في العالم، كما تطرق في هجومه على رموز مصر الى عبد الناصر مشيعا أنه لم يتعرض اى مؤامرة بل كان مغمورا، وقال "عبدالناصر هُبل ( إسم صنم ) العرب في العصر الحديث، وكنت تدخل البيوت تلاقي فيها صور عبدالناصر".

الرد على خرافات النفيسي

المصريون لم يعبأوا بكلمات النفيسي البالية بل تولى الرد عليها العرب الغيورين على مصر وسمعتها، أولهم المنشد المغربي جواد الشاري، حيث صرح لبرنامج رأي عام" الذي يعرض عبر فضائية "TeN" بأن النفيسي لديه شعور بالنقص تجاه كل البلدان العربية التي لديها حضارات وتاريخ عريق ومجيد في الفن والثقافة.