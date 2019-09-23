انتحار قاضية تحقيقات بريطانية خوفًا من تدمير سمعتها .. صور

أقدمت قاضية تحقيقات بريطانية على الانتحار بجرعة مميتة من المورفين بعد مخاوف من تدمير سمعتها من قبل زميلها، مما جعلها "سيدة مكسورة" ، وفق ما سمعته لجنة تحقيق.
ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، تم العثور على البروفيسورة جنيفر ليمنج ، 69 عامًا ، ميتة بين يد زوجها مايكل تيرنر في منزلهما في مدينة ألدرلي إيدج ، بمقاطعة شيشاير الانجليزية قبل خمسة أشهر فقط من موعد تقاعدها.
كانت المحامية التي عملت كقاضي تحقيق شرعي لمدة 18 عامًا ، تشعر بالقلق من احتمال تورطها في فضيحة بعد أن قدم الموظف "شكاوى وادعاءات" ضدها إلى إحدى الصحف المحلية ، وفق ما سمعته لجنة التحقيق.
وأظهرت اختبارات الطبيب الشرعي أن القاضية المنتحرة كان لديها مستويات سامة من المورفين في جسدها عندما توفيت، ويعتقد أنها استخدمت معرفتها حول هذه المادة للانتحار.
ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، تم العثور على البروفيسورة جنيفر ليمنج ، 69 عامًا ، ميتة بين يد زوجها مايكل تيرنر في منزلهما في مدينة ألدرلي إيدج ، بمقاطعة شيشاير الانجليزية قبل خمسة أشهر فقط من موعد تقاعدها.
كانت المحامية التي عملت كقاضي تحقيق شرعي لمدة 18 عامًا ، تشعر بالقلق من احتمال تورطها في فضيحة بعد أن قدم الموظف "شكاوى وادعاءات" ضدها إلى إحدى الصحف المحلية ، وفق ما سمعته لجنة التحقيق.
وأظهرت اختبارات الطبيب الشرعي أن القاضية المنتحرة كان لديها مستويات سامة من المورفين في جسدها عندما توفيت، ويعتقد أنها استخدمت معرفتها حول هذه المادة للانتحار.