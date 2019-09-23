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منوعات

انتحار قاضية تحقيقات بريطانية خوفًا من تدمير سمعتها .. صور

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 10:53 م
صدى البلد
أحمد شريف
أقدمت قاضية تحقيقات بريطانية على الانتحار بجرعة مميتة من المورفين بعد مخاوف من تدمير سمعتها من قبل زميلها، مما جعلها "سيدة مكسورة" ، وفق ما سمعته لجنة تحقيق.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، تم العثور على البروفيسورة جنيفر ليمنج ، 69 عامًا ، ميتة بين يد زوجها مايكل تيرنر في منزلهما في مدينة ألدرلي إيدج ، بمقاطعة شيشاير الانجليزية قبل خمسة أشهر فقط من موعد تقاعدها.

كانت المحامية التي عملت كقاضي تحقيق شرعي لمدة 18 عامًا ، تشعر بالقلق من احتمال تورطها في فضيحة بعد أن قدم الموظف "شكاوى وادعاءات" ضدها إلى إحدى الصحف المحلية ، وفق ما سمعته لجنة التحقيق.

وأظهرت اختبارات الطبيب الشرعي أن القاضية المنتحرة كان لديها مستويات سامة من المورفين في جسدها عندما توفيت، ويعتقد أنها استخدمت معرفتها حول هذه المادة للانتحار.

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