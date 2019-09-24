مدير الكلية الحربية الأسبق: قصف أرامكو سر انضمام السعودية والإمارات للتحالف الدولي لأمن الملاحة البحرية

قال لواء بحري محمد إبراهيم خليل، مدير الكلية البحرية الأسبق، إن التحالف الدولي لأمن الملاحة البحرية، تم إنشاؤه لتأمين مسار إمدادات النفط من الخليج العربي إلى أمريكا وأوروبا، وكانت الولايات المتحدة الأمريكية صاحبة الفكرة، ثم انضمت لها إنجلترا ثم أستراليا ثم اليابان.



وأضاف "خليل" في تصريح لـ"صدى البلد" أنه لم يكن أي دولة عربية ضمن أعضاء التحالف الدولي لأمن الملاحة البحرية، ولكن ما دفع السعودية والإمارات، والكويت إن قررت الانضمام، هو المقذوفات المسيرة والمقذوفات الموجهة بدون طيار، وقصف معامل أرامكو في شمال شرق السعودية.



وأوضح أن من أطلق المقذوفات التي قصفت معامل شركة أرامكو السعودية مازال مصدر جدل حتى الآن، ورغم أن الحوثيين في الجنوب (في اليمن) أعلنوا مسئوليتهم عن العمل الإرهابي، إلا أنه تكنيكيا لا يصلح لبعد المسافة، وإذا تم الإطلاق من الجنوب فإن المقذوفات ستسير بطول المملكة العربية السعودية وبالتالي يسهل رصدها، وهو ما لم يحدث في حالة قصف معامل أرامكو.



وأكد مدير الكلية البحرية الأسبق أنه رغم أن الموضوع لا زال قيد التحليل والبحث بمعرفة الخبراء والمحققين الدوليين، إلا أن الأدلة تؤكد انطلاق تلك المقذوفات من شمال السعودية، وهو ما يعتقد أن يكون تم الإطلاق من إيران أو من قاعدة عسكرية في قطر أو في العراق.



وأوضح مدير الكلية البحرية الأسبق أن انضمام المملكة العربية السعودية للتحالف الدولي لأمن الملاحة البحرية الذي تقوده أمريكا ومعها إنجلترا وأستراليا يأتي تحسبا للموقف، أو أي عمليات تخريبية مستقبلية تستهدف مصادر النفط في الخليج العربي.



وعن سبب انضمام الإمارات للتحالف الدولي لأمن الملاحة البحرين، أكد مدير الكلية البحرية الأسبق أن الإمارات أيضا تقع في حيز المقذوفات التي استهدفت معامل أرامكو في السعودية، وبالتالي فإنها تشكل عليها تهديد وخطورة، ما دفعها للانضمام إلى هذا التشكيل.



وأشار مدير الكلية البحرية الأسبق إلى أن انضمام دول الخليج العربي للتحالف الدولي لأمن الملاحة البحرية يأتي في المقام الأول لحماية سواحلهم من أي مخاطر تهدد مصادر البترول لديهم، إذ إنه يعد مصدر دخلهم الرئيس، وانضمامها بهدف حماية نفسها وسواحلها.



وفيما يتعلق بالكويت، التي أعلنت أنها تدرس انضمامها للتحالف، أكد مدير الكلية البحرية الأسبق أن السبب نفسه يدفع الكويت للانضمام للتحالف الدولي لأمن الملاحة البحرية، إذ إن التهديد يشمل كلا من السعودية والإمارات والكويت، لأنها مطلة على الخليج العربي، أو الخليج الفارسي كما تسميه "إيران".



وعن علاقة انضمام السعودية والإمارات للتحالف الدولي لأمن الملاحة البحرية وتعرض السعودية للقصف الجوي، أكد مدير الكلية البحرية الأسبق أن هذه التشكيلات لديها سفن تحمل إنذارات مبكرة تستطيع أن تلتقط الأهداف الجوية المطلقة من أي اتجاه، وبالتالي يمكن التصدي لها، ما يعني حماية وتأمين سواحل تلك الدول.



وحول موقف التحالف الدولي لأمن الملاحة البحرية، من التهديدات الإيرانية البحرية في الخليج العربي، ألمح مدير الكلية البحرية الأسبق أن أمريكا تدير هذا التحالف بما يصب في مصلحتها، وهي لا تريد أن تورط نفسها في أزمة مع إيران، إذ إن الهدف من التحالف هو تأمين وصول نفط الخليج إلى أمريكا وأوروبا.



وفيما يخص الأمن القومي المصري مما يحدث في مياه الخليج العربي، لفت مدير الكلية البحرية الأسبق، إلى أن مصر أيضا متضررة من الأوضاع الحالية، ودعت أكثر من مرة جميع الأطراف لضبط النفس وعدم الوصول إلى نقطة الحرب، لأنها ستطال الجميع، كما أن مصر لديها قوات بحرية بين سفاجا وباب المندب وجدة، لتأمين خطوط الملاحة البحرية المارة إلى قناة السويس.