تفاهم وتقدير.. السيسي يبدى سعادته بلقاء ترامب للمرة الثانية في أقل من شهرين.. فيديو

أبدى الرئيس عبد الفتاح السيسي، سعادته بلقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمرة الثانية في أقل من شهرين .



وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي في لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة،:اللقاء الثاني خلال أقل من شهرين يعكس العلاقة والتفاهم والتقدير الشخصي لفخامة الرئيس الأمريكي".

