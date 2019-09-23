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تفاهم وتقدير.. السيسي يبدى سعادته بلقاء ترامب للمرة الثانية في أقل من شهرين.. فيديو

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 10:47 م
الرئيس السيسي ونظيره
الرئيس السيسي ونظيره الأمريكي
هاني حسين
أبدى الرئيس عبد الفتاح السيسي، سعادته بلقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمرة الثانية في أقل من شهرين .

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي في لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة،:اللقاء الثاني خلال أقل من شهرين يعكس العلاقة والتفاهم والتقدير الشخصي لفخامة الرئيس الأمريكي".

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