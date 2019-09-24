نرفض التظاهرات من أجل التنمية.. شاهد آراء المواطنين حول دعوات الإخوان الإرهابية

وسط دعوات تهدف لزعزعة استقرار الدولة المصرية، ظهرت الأصوات المؤيدة والداعمة للرئيس السيسي والتي دعت إلى عدم الالتفات إلى تلك الدعوات واستكمال مسيرة التنمية.





وأبدى عدد من المواطنين في محافظات الجمهورية، تأييدهم للدولة معلنين عن ثقتهم الكاملة في الشرطة والجيش ورفضهم لدعوات التخريب والتظاهر التي خسرت الدولة الكثير والتي يقف وراءها جماعة الإخوان الإرهابية التي تدعو الى تدمير مصر.





وأكدوا دعمهم التام للرئيس عبد الفتاح السيسي لاستكمال مسيرته والدفع بالدولة ومؤسساتها الى الامام.





وقال أحد المواطنين بالإسماعيلية، إنني ضد التظاهر وأرفضه بشكل تام لأنه يعطل مصالح الشعب .





وأضاف أن هناك مشروعات عملاقة في البلد يتم إنشاؤها على قدم وساق، وأن الظروف الاقتصادية الحالية هي مسألة وقت تنتهي بالخروج من عنق الزجاجة وفقا لإجراءات محددة .



