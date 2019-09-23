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السكة الحديد عن حريق قطار المنيا: شائعات إخوانية.. فيديو

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 10:54 م
حريق قطار المنيا
حريق قطار المنيا
محمد القاضي
قال المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، إن الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية هي التي روجت أن هناك حريقا في أحد القطارات بالمنيا.

وأضاف "رسلان"، خلال مداخلة هاتفية برنامج "90 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "المحور"، أن محطة المنيا بها كثافة ركاب عالية، مؤكدا أن القطارات تسير بصورة منتظمة ولا توجد أي ملاحظات.

وأشار إلى أنه كان هناك مخلفات ناتجة عن ترعة الإبراهيمية بجوار حوش البضائع بمحطة المنيا، معقبا أنه يتم تخزين عربات الخردة في ذلك الحوش.

وأوضح أن النيران نشبت في المخلفات الزراعية خلف عربات القطارات الموجودة في حوش البضائع، مؤكدا أن القطارات تسير بشكل منتظم ولا توجد أي حرائق، وكل ما يروج شائعات إخوانية.

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