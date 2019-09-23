3 دول عربية تنضم إلى التحالف الدولي لأمن الملاحة البحرية

"دوام الحال من المحال"، هذا المثل ينطبق حرفيا على التطورات الحادثة في منطقة الخليج العربي، فبعدما امتنعت الدول العربية والخليجية عن الانضمام للتحالف الدولي لأمن الملاحة البحرية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، انضمت له مؤخرا 3 دول خليجية.



وتعود التفاصيل إلى إعلان وزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية، أن المملكة قررت الانضمام للتحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية وضمان سلامة الممرات البحرية.



وبحسب بيان للوزارة نشرته وكالة الأنباء السعودية، فإن هذا التحالف الدولي يهدف إلى حماية السفن التجارية وتوفير الإبحار الآمن لضمان حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية وحماية لمصالح الدول المشاركة في التحالف، بما يعزز الأمن وسلامة السفن التجارية العابرة للممرات.



ثم تبعت الإمارات السعودية في الانضمام إلى التحالف الدولي لأمن الملاحة البحرية، الذي يضم أمريكا وأستراليا وبريطانيا، ويهدف إلى إلى حماية السفن التجارية وتوفير الإبحار الآمن لضمان حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية وحماية لمصالح الدول المشاركة في التحالف.



وأعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة قرارها بالانضمام إلى التحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية وضمان سلامة الممرات البحرية، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية (وام).



وكشفت الإمارات ان الهدف من انضمامها إلى التحالف الدولي الذي تقوده أمريكا، على لسان، سالم الزعابي، مدير إدارة التعاون الأمني في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، الذي قال: "إن انضمام الإمارات لهذا التحالف الدولي يهدف إلى مساندة الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة تهديدات الملاحة البحرية والتجارة العالمية، وضمان أمن الطاقة العالمي واستمرار تدفق إمدادات الطاقة للاقتصاد العالمي والإسهام في حفظ السلم والأمن الدوليين".



أما الدولة الثالثة، فهي الكويت، التي أعلنت بدورها أنها تدرس الانضمام إلى التحالف الدولي لأمن الملاحة البحرية، فقد كشف نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله، الأحد، عن أنّ الكويت ما زالت في إطار بلورة موقفها إزاء التحالف الدولي لحماية الملاحة البحرية.



وقال نائب وزير الخارجية الكويتي، في تصريحات صحفية، إن هناك مبادرات أمريكية لإنشاء تحالف دولي لضمان سلامة الملاحة في منطقة الخليج، ومضيق هرمز، وخليج عمان، والجميع يعلم أنّ هناك اجتماعات في إطار هذا التحالف؛ إذ شاركت الكويت في هذه الاجتماعات في تامبا والبحرين، بهدف التعرف على المزيد من تفاصيل المبادرة، من أجل بلورة موقف حياله".



وعدد الدول المنضمة للتحالف الدولي لأمن الملاحة البحرية حتى الآن، 6 دول، هي الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وأستراليا والبحرين، والسعودية والإمارات.



وبرزت فكرة تدشين تحالف عسكري دولي لحماية أمن الملاحة البحرية في الخليج العربي، في 9 يوليو الماضي، وذلك مع تصاعد الاستفزاز الإيراني وتكرار اعتداءات طهران على ناقلات النفط في مياه الخليج إثر تشديد العقوبات الأمريكية عليها.



وحاولت أمريكا جاهدة، تشكيل أكبر قوة عسكرية بحرية في العالم، ولذلك تواصلت مع 62 دولة، بينها ألمانيا وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية والنرويج ودول أخرى للانضمام للتحالف ومناقشة تشكيله، ولكن لم ينضم إليها حتى الآن سوى، 3 دول، ثم السعودية والإمارات، والكويت تدرس انضمامها أيضا.



وتغطي منطقة عمليات التحالف الدولي لأمن الملاحة في الخليج مضيق هرمز وباب المندب وبحر عمان والخليج العربي؛ إذ يهدف التحالف إلى حماية السفن التجارية وناقلات النفط التي تعبر مضيقي هرمز وباب المندب.



وحول مهام الدول الأعضاء داخل التحالف، فإن الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بمهمات قيادة عمليات المراقبة البحرية والاستطلاع وتوفير سفن حربية لمهمات القيادة والسيطرة، وفي المقابل، ستقوم الدول الأخرى في التحالف بتقديم سفن لتسيير دوريات بالقرب من سفن القيادة وتوفر أفراد لمرافقة سفن بلادها وناقلات النفط التي تحمل أعلامها.