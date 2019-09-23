ترامب: أمريكا ليست وسيطا ولا تحتاج إلى وساطة.. فيديو

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة الأمريكية ليست وسيطا فيما يحدث في اليمن ، مؤكدا ان إيران لا تحتاج إلى وسيط والولايات المتحدة الأمريكية لا تحتاج إلى أي وساطة مع الجانب الأيراني.



وأضاف الرئيس الامريكي خلال كلمته بلقاء صحفي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش لقاء الأمم المتحدة أن إيران تتحدث عن ضرورة الخروج من اليمن وهذا شيء إيجابي. مشيرا إلى أنه علينا الانتظار لنرى ما سيحث لأنه ليس لدينا أى خطط تجاه هذا.



وتابع ترامب أن الصين بدأت في شراء العديد من منتجاتنا الزراعية وهذا كان بناء على طلب من الإدارة الأمريكية مؤكدا أنه أراد من الصين شراء المنتجات الزراعية من الولايات المتحدة الأمريكية.



وأشار الرئيس الأمريكي الى أن الجانب الصيني التزم بشراء المنتجات الزراعية الأمريكية وعلى طبيعة الحال بدأوا مسبقا بشراء الكثير من مزارعينا من ضيعات أمريكية.