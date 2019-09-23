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رياضة

إمام عاشور يكشف سر الانسجام السريع مع فريق الزمالك.. ويقدم وعدا للجماهير

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 11:11 م
إمام عاشور
إمام عاشور
ملك موسى
أكد إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك أهمية الفوز الذي حققه الفريق الأبيض أمام الاتحاد السكندري اليوم، الإثنين، في بطولة الدوري المصري الممتاز. 

وقال اللاعب "أنا زملكاوي من صغري وهو الأمر الذي ساعدني على التجانس سريعًا داخل الفريق والدخول في الأجواء".

وأضاف "نضم مجموعة من اللاعبين المميزين والمقاتلين وأعد الجماهير بالتتويج ببطولة الدوري خلال الموسم الجاري وتعويض ضياع البطولة الماضية".

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