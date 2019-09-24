عطاء الأستاذ مستمر بعد رحيله .. إعلان الفائزين بجائزة هيكل.. ومصطفى الفقي يكشف تفاصيل تراثه: أكثر من 40 ألف وثيقة و25 ألف كتاب بمكتبة الإسكندرية

رئيس مجلس أمناء مؤسسة هيكل للصحافة العربية: الجائزة شهادة على رؤية محمد حسنين الثاقبة

مصطفى الفقي: مكتبة الإسكندرية تضم 25 ألف كتاب وأكثر من 40 ألف وثيقة ومكاتبات بخط يد هيكل

وزيرة التضامن تشيد بدور مؤسسة هيكل.. وتؤكد أهمية الصحافة لرفع الوعي













أعلنت اليوم مؤسسة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية عن أسماء الفائزين بالجائزتين التشجيعيتين للصحافة العربية لعام 2019، وذلك في إطار حرصها على المساهمة الفعالة في تعزيز وتنمية خبرات العاملين بالمجال الصحفي على اختلاف منابره في مصر والعالم العرب.





شهدت الاحتفالية السنوية الثالثة لتكريم المواهب المتميزة من شباب الصحفيين بالوطن العربي؛ تقديرًا لتقديمهم نموذجًا يحتذى به من الأعمال الإبداعية الملتزمة بمعايير الكتابة الصحفية. وقد فاز بالجائزة منذ انطلاقتها 6 من المواهب المتميزة من شباب الصحفيين.





أقيمت الاحتفالية بدار الأوبرا المصرية اليوم الإثنين الموافق 23 سبتمبر في ذكرى ميلاد الكاتب الصحفي الراحل محمد حسنين هيكل، وبحضور نخبة من أبرز المسؤولين والشخصيات العامة ورموز العمل الإعلامي والصحفي.





وفي هذا السياق، أعربت السيدة هدايت تيمور رئيس مجلس أمناء مؤسسة هيكل للصحافة العربية، عن سعادتها البالغة بإنجازات المؤسسة خلال ثلاث سنوات منذ انطلاق جائزة هيكل التشجيعية للصحافة العربية، التي لا تعد فقط إحياءً لذكرى الكاتب الكبير الأستاذ محمد حسنين هيكل، وإنما هي أيضًا شهادة على رؤيته الثاقبة باستشراف مستقبل الصحافة من خلال قلوب وعقول أولئك المبدعين من شباب الصحفيين.





وشهدت الفعالية في دورتها الثالثة أجواءً احتفالية خاصة بمناسبة نقل مكتبة الأستاذ محمد حسنين هيكل التي تضم كتبه ووثائقه وأوراقه إلى مقر مكتبة الإسكندرية. كما تم عرض فيلم وثائقي قصير حول مكتبة الأستاذ هيكل وأعماله الصحفية وتراثه الخاص الذي يضم وثائق وأوراق نادرة.





وفي هذا السياق، أعرب الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية عن فخره بإتاحة أوراق وكتب "الأستاذ" للجمهور، ومنح المواطنين فرصة الاطلاع على الأعمال الإبداعية لواحد من عباقرة العصر الحديث.





وأضاف أن المكتبة تعد فرصة عظيمة للأجيال الجديدة لما تضمُّه من حوالي 25 ألف كتاب، وأكثر من 40 ألف وثيقة، ومكاتبات بخط يد الأستاذ نفسه، فضلًا عن مجموعة من الخرائط والصور النادرة.





كما تضمنت الاحتفالية كلمةً مصورة لوزيرة التضامن الاجتماعي، قدمت خلالها التهنئة لشباب الصحفيين الفائزين على جهدهم الذي أهّلهم لاستحقاق جائزة هذا العام، وأشادت بإسهامات مؤسسة هيكل للصحافة العربية في دعم الثقافة والشباب، مؤكدةً على دور العمل الصحفي في رفع وعي المجتمع وبنائه.





وأشارت والي في كلمتها إلى دور المؤسس الأستاذ محمد حسنين هيكل في الارتقاء بمهنة الصحافة، وتوجهت بالتحية والتقدير لأسرة الكاتب الكبير على عطائها المتواصل والذي أثمر عن نقل مكتبة الأستاذ هيكل إلى مقر مكتبة الإسكندرية.





و أعلنت مؤسسة هيكل للصحافة العربية أسماء الفائزين بجوائز هذا العام، خلال الحفل الذى اقيم اليوم بدار الأوبرا.





وفازت رحمة ضياء صحفية مستقلة عن مجمل موضوعات عن البيئة والمرأة.





والفائز الثاني هو أحمد الليثي بموقع مصراوي عن مجمل أعماله في تغطية موضوعات الصراع العربي الإسرائيلي





يُشار إلى أن المؤسسة قد فتحت باب التقديم لمسابقة هذا العام في 1 مارس 2019؛ وتسري شروط التقدم لجوائز المسابقة على المرشحين من جميع الجرائد والمجلات والمواقع الإخبارية العربية، شريطة أن يتمتع المتقدم بإحدى الجنسيات العربية ولا يزيد عمره عن 40 عامًا.









وتمنح المؤسسة سنويًا جائزتين؛ تبلغ قيمة الجائزة الواحدة 250 ألف جنيه، وتهدف إلى تزويد شباب الصحفيين من الوطن العربي بالوسائل اللازمة لتنمية مهاراتهم ومواصلة تفوقهم المهني وتعزيز انتمائهم للعمل الصحفي. وبالإضافة إلى جوائزها السنوية؛ تقدم المؤسسة أيضًا منحًا للصحفيين الطموحين لحضور الورش والبرامج التدريبية في كبرى الصحف العالمية.





وقد أنشأ محمد حسنين هيكل مؤسسة هيكل للصحافة العربية في عام 2007 للمساهمة الفعالة في تعزيز وتنمية خبرات العاملين بالمجال الصحفي على اختلاف منابره في جميع أنحاء العالم العربي، وتزويد الصحفيين بفرص متنوعة لصقل قدراتهم المهارية وتعريفهم بأحدث التطورات في الصحافة العالمية، مع التركيز بشكل خاص على الأجيال الشابة من الصحفيين. وتعمل المؤسسة منذ نشأتها على النهوض بالعمل الصحفي وتشجيع المواهب الصحفية في الوطن العربي.



