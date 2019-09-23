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رياضة

اخبار الرياضة.. فوز القطبين.. إصابة نجم الأهلي.. خناقة التوأم.. ميسي الأفضل

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 11:12 م
اخبار الرياضة
اخبار الرياضة
نور عادل
اخبار الرياضة.. فوز
يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري أبرز الأخبار الرياضية اليوم، الاثنين الموافق 23 -9-2019، ومن أبرزها:

على الدرع 42 ناوي.. الأهلي يقص الشريط بالفوز على سموحة.. فيديو
حقق فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي فوزه الأول بالدوري الممتاز على حساب منافسه فريق سموحة بهدف دون رد فى المباراة التي أقيمت اليوم باستاد الجيش ببرج العرب بالاسكندرية.


الزمالك يفتتح أولى جولاته بالدوري بالفوز على الاتحاد السكندري
حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزا نظيفا على منافسه نادي الاتحاد السكندري بهدف دون رد بالمباراة التي تقام على استاد بتروسبورت ضمن منافسة الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.

ينهي الجدل.. ميدو يكشف السبب وراء عدم فوز محمد صلاح بجائزة الأفضل.. فيديو
كشف أحمد حسام ميدو، المدير الفني لنادي مصر المقاصة، عن سبب عدم فوز المحترف الدولي المصري محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في العالم "ذا بيست" لهذا العام.

الأشعة تحدد حجم إصابة مروان محسن ومدة غيابه
يجري مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أشعة على الأنف لتحديد حجم الإصابة ومدة غيابه، بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة سموحة.


شاهد.. مشادة كلامية بين التوأم وحكم لقاء النادي الأهلي وسموحة
اعترض حسام حسام حسن المدير الفني لنادي سموحة ومساعده إبراهيم حسن مدير الكرة بالفريق على قرارات حكم لقاء النادي الأهلي ومنافسه سموحة.

حفل The Best.. ميسي يحصد لقب أفضل لاعب في العالم 2019
تُوِّج ليونيل ميسي، مهاجم برشلونة، بجائزة أفضل لاعب في العالم، لعام 2019، المُقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، خلال الحفل الذي أُقيم اليوم الإثنين، في مدينة ميلانو الإيطالية.

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