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تعليم

موعد بدء الدراسة في أول مدرسة لصناعة المجوهرات في مصر

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 08:06 ص
مدرسة ايجيبت جولد
مدرسة ايجيبت جولد لصناعة المجوهرات
ياســـمين بدوي
أكد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، أن الدراسة ستبدأ في مدرسة ايجيبت جولد لصناعة المجوهرات والحلي أول أكتوبر 2019.

وأوضح مجاهد في تصريح خاص لموقع صدى البلد، أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لمدرسة ايجيبت جولد لصناعة المجوهرات والحلي بلغ 700 طالب، وتم اختبارهم في اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والاستعداد العقلي، لافتًا إلى أنه من المقرر أن يتم تصفية هذا العدد مرة أخرى من خلال عمل مقابلات شخصية لمن نجح في الاختبارات، لكي يختار خبراء الذهب في شركة ايجيبت جولد الطالب الذي يتمتع بحس فني.

وقال مجاهد: إن عملية المقابلات الشخصية خالية تماما من أي وسايط أو مجاملات.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن المنهج الدراسي في مدرسة ايجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية سيتكون من : العلوم الأساسية والثقافية، والعلوم الفنية في مجال التخصص، والتدريب العملي داخل المصانع والشركات.

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أنه من أهم مميزات الالتحاق بـ مدرسة ايجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية : الحصول على شهادة ذات جودة عالمية، والتدريب العملي أثناء فترة الدراسة بمصانع وشركات ايجيبت جولد، وفرص التعيين بمصانع وشركات ايجيبت بعد التخرج، ومكافئات مالية أثناء فترة التدريب العملي.

ولفتت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أن مدرسة ايجيب جولد للتكنولوجيا التطبيقية تهدف إلى إعداد خريجين مؤهلين للعمل بالسوق المحلي والدولي بمجال تكنولوجيا صناعة الحلي والمجوهرات.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن عنوان المدرسة : محافظة القليوبية ، مدينة العبور ، المنطقة الصناعية رقم 1.

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