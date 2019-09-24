ابويا وعمامى فضوا بكارتى و اغتصبونى 9 شهور.. فتاة كرداسة تسرد تفاصيل مأساة أول لحظات هتك عرضها

اطلقت سارة الطفلة الصغيرة ذات الخمسة عشر عاما صرخات عالية تطلب من والدها واعمامها الاثنين ان يرحما جسدها النحيل وشرفها بعد اعتديا عليها جنسيا لمدة 9 اشهر متواصلة دون رحمة فبدلا من ان يحافظا على شرفها وعفتها راحوا يتناوبوا اغتصابها يوميا بعد وصلة ضرب واهانة .
270 يوم اغتصاب
270 يوما كانت الفتاة القاصر تقضي ليلتها عارية، يتحرش بها والدها، يغتصبها عمها، ويواقعها عمها الآخر جنسيا، وطوال تلك المدة لم تستطع المجنى عليها التحدث أو فضح أمر أهلها، وحملت عارها وحدها وظل من أسموهم أقرب الاقربون "الأب وأعمامها" يتلذذون بالنهش في لحمها العاري والتعدى عليها جنسيا ليلة بعد ليلة تفاصيل الجريمة البشعة وقعت فى منطقة كرداسة بالجيزة ضحيتها طفلة صغيرة لم تكن تدرى ان والدها سيكون اول ذئب بشرى ينهش لحمها ويتركها فريسة لاعمامها يتناوبوا اغتصابها ليل نهار .
ابويا وعمامى اغتصبونى
داخل غرفة صغيرة كانت تجلس الصغيرة سارة على سريرها تنهمر دموعها من شدة الالم النفسى والبدنى الذى تركه والدها واعمامها الاثنين نتيجة الاغتصاب والضرب فمع حلول ظلام الليل تبدأ خحفلة الضرب و الاغتصاب لتقف الطفلة الصغيرة مكتوفة الايدى فى احد اركان الغرفة عارية الجسد تطلب الرحمة من اقرب الناس لها لكن دون رحمة لصرخاتها وبكائها .
لم تتخيل الطفلة الصغيرة أن والدها سيكون نقطة سوداء في حياتها فبدلا من أن يحافظ على شرفه وضعه فى الوحل .
فضوا غشاء بكارتى
تفاصيل مؤلمة روتها الطفلة سارة فى محضر الشرطة وتحقيقات النيابة عقب تمكنها من الهروب من منزل والدها والتوجه الى قسم شرطة كرداسة بالجيزة لتحرر محضر باغتصابها وهتك عرضها على يد والدها .. تقول المجنى عليها : ابويا وامى منفصلين ومنذ 9 أشهر توجهت للاقامة مع والدى فى منزله بمنطقة كرداسة لكنى فوجئت بوالدى واعمامى يتحرشون بى بملامسة اجزاء حساسة بجسدى بعد الدخول الى غرفة نومى وأجبرني والدى على خلع ملابسي بأكملها رفضت وحاولت الهروب من الغرفة الا انهم امسكو بى واعتدوا على بالضرب وتحت تهديدهم لى وقفت عارية أمامهم أحاول جمع شتات نفسي وبدأ والدى واعمامى فى التحرش بجسدى ومر ذلك اليوم، ولم تذو عينى النوم الكاوبيس تلاحقنى كل دقيقة جلست فى غرفتى استرجع ما جرى منهم غير مستوعبة ما حدث وبعد عدة أيام عادوا مرة أخرى للتحرش بى الا ان عمى فى هذه المرة قام بمواقعتي جنسيا بصورة كاملة وفض غشاء بكارتي، وظللت طوال ليلتي ابكى غارقة في دمائي.
اغتصاب يومى
واستكملت الفتاة المجنى عليها: ظل أبي وأعمامي يمارسون الجنس معى ويغتصبوني لمدة 9 أشهر، وقاموا بتصويرى عارية عدة مرات حتى لا استطيع فضحهم بعد ان تم اغتصابى على يدهم وهتك عرضى وشرفى .
الهروب من السلخانة
واضافت الطفلة : حاولت الهروب من المنزل عدة مرات لكنى فشلت بعد ان كان والدى واعمامى يرفضون خروجى من المنزل بمفردى خوفا من الابلاغ عنهم لكنى هربت من المنزل بعد ان غافلتهم وتوجهت الى قسم شرطة كرداسة وحررت محضر بالواقعة
الاب يعترف بالجريمة
اعترف والد الفتاة القاصر وأعمامها بالاعتداء جنسيا عليها وتصويرها عارية والتحرش بها عن طريق ملامسة أجزاء حساسة في جسدها خلال الـ 9 أشهر الماضية داخل منزلهم بمنطقة كرداسة وامرت النيابة بايداع الطفلة دور رعاية وعرضها على الطب الشرعى
بداية البلاغ
وكان اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة تلقى إخطارا من مركز شرطة كرداسة بتقديم فتاة تدعى سارة.ع ١٥ سنة بدون عمل بتضررها من والدها وعميها الاثنين، وأشارت التحريات بإشراف اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث أن الفتاة قررت بقيام والدها بإجبارها على خلع ملابسها والتحرش بها.
كما اتهمت عمها بالتعدي عليها جنسيا وفض غشاء بكارتها منذ 9 أشهر بينما قام عمها الآخر بمواقعتها جنسيا عدة مرات، انتقلت قوة أمنية برئاسة المقدم إسلام سمير رئيس مباحث كرداسة وتمكنت من ضبط والد الفتاة عاطف ٤٢ سنة عامل وعمها عبد الله ٤٠ سنة سائق وسمير ٢٥ سنة خياط عمها الثاني وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات.
270 يوم اغتصاب
270 يوما كانت الفتاة القاصر تقضي ليلتها عارية، يتحرش بها والدها، يغتصبها عمها، ويواقعها عمها الآخر جنسيا، وطوال تلك المدة لم تستطع المجنى عليها التحدث أو فضح أمر أهلها، وحملت عارها وحدها وظل من أسموهم أقرب الاقربون "الأب وأعمامها" يتلذذون بالنهش في لحمها العاري والتعدى عليها جنسيا ليلة بعد ليلة تفاصيل الجريمة البشعة وقعت فى منطقة كرداسة بالجيزة ضحيتها طفلة صغيرة لم تكن تدرى ان والدها سيكون اول ذئب بشرى ينهش لحمها ويتركها فريسة لاعمامها يتناوبوا اغتصابها ليل نهار .
ابويا وعمامى اغتصبونى
داخل غرفة صغيرة كانت تجلس الصغيرة سارة على سريرها تنهمر دموعها من شدة الالم النفسى والبدنى الذى تركه والدها واعمامها الاثنين نتيجة الاغتصاب والضرب فمع حلول ظلام الليل تبدأ خحفلة الضرب و الاغتصاب لتقف الطفلة الصغيرة مكتوفة الايدى فى احد اركان الغرفة عارية الجسد تطلب الرحمة من اقرب الناس لها لكن دون رحمة لصرخاتها وبكائها .
لم تتخيل الطفلة الصغيرة أن والدها سيكون نقطة سوداء في حياتها فبدلا من أن يحافظ على شرفه وضعه فى الوحل .
فضوا غشاء بكارتى
تفاصيل مؤلمة روتها الطفلة سارة فى محضر الشرطة وتحقيقات النيابة عقب تمكنها من الهروب من منزل والدها والتوجه الى قسم شرطة كرداسة بالجيزة لتحرر محضر باغتصابها وهتك عرضها على يد والدها .. تقول المجنى عليها : ابويا وامى منفصلين ومنذ 9 أشهر توجهت للاقامة مع والدى فى منزله بمنطقة كرداسة لكنى فوجئت بوالدى واعمامى يتحرشون بى بملامسة اجزاء حساسة بجسدى بعد الدخول الى غرفة نومى وأجبرني والدى على خلع ملابسي بأكملها رفضت وحاولت الهروب من الغرفة الا انهم امسكو بى واعتدوا على بالضرب وتحت تهديدهم لى وقفت عارية أمامهم أحاول جمع شتات نفسي وبدأ والدى واعمامى فى التحرش بجسدى ومر ذلك اليوم، ولم تذو عينى النوم الكاوبيس تلاحقنى كل دقيقة جلست فى غرفتى استرجع ما جرى منهم غير مستوعبة ما حدث وبعد عدة أيام عادوا مرة أخرى للتحرش بى الا ان عمى فى هذه المرة قام بمواقعتي جنسيا بصورة كاملة وفض غشاء بكارتي، وظللت طوال ليلتي ابكى غارقة في دمائي.
اغتصاب يومى
واستكملت الفتاة المجنى عليها: ظل أبي وأعمامي يمارسون الجنس معى ويغتصبوني لمدة 9 أشهر، وقاموا بتصويرى عارية عدة مرات حتى لا استطيع فضحهم بعد ان تم اغتصابى على يدهم وهتك عرضى وشرفى .
الهروب من السلخانة
واضافت الطفلة : حاولت الهروب من المنزل عدة مرات لكنى فشلت بعد ان كان والدى واعمامى يرفضون خروجى من المنزل بمفردى خوفا من الابلاغ عنهم لكنى هربت من المنزل بعد ان غافلتهم وتوجهت الى قسم شرطة كرداسة وحررت محضر بالواقعة
الاب يعترف بالجريمة
اعترف والد الفتاة القاصر وأعمامها بالاعتداء جنسيا عليها وتصويرها عارية والتحرش بها عن طريق ملامسة أجزاء حساسة في جسدها خلال الـ 9 أشهر الماضية داخل منزلهم بمنطقة كرداسة وامرت النيابة بايداع الطفلة دور رعاية وعرضها على الطب الشرعى
بداية البلاغ
وكان اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة تلقى إخطارا من مركز شرطة كرداسة بتقديم فتاة تدعى سارة.ع ١٥ سنة بدون عمل بتضررها من والدها وعميها الاثنين، وأشارت التحريات بإشراف اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث أن الفتاة قررت بقيام والدها بإجبارها على خلع ملابسها والتحرش بها.
كما اتهمت عمها بالتعدي عليها جنسيا وفض غشاء بكارتها منذ 9 أشهر بينما قام عمها الآخر بمواقعتها جنسيا عدة مرات، انتقلت قوة أمنية برئاسة المقدم إسلام سمير رئيس مباحث كرداسة وتمكنت من ضبط والد الفتاة عاطف ٤٢ سنة عامل وعمها عبد الله ٤٠ سنة سائق وسمير ٢٥ سنة خياط عمها الثاني وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات.