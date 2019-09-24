ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

حظك اليوم الثلاثاء 24/9/2019 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والصحى والعاطفى

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 01:14 ص
ابراج
ابراج
أسماء عبد الحفيظ
كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى إليك توقعات الأبراج ليوم حظك اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية لمواقع التواصل الأجتماعى فيس بوك.

:برج الحمل
مهنيًا: تتمتع بنشاط وحيوية ولديك المقدرة لإنجاز الكثير من المهام الشاقة الملقاة على عاتقك فى العمل وتنجح فى تطوير مهاراتك
عاطفيًا: اذا كنت اعزب فانك اليوم تلتقي شخصًا من الطرف الآخر يثير إعجابك، لكنك تبقي الأمر سرًا ريثما تتعرف إليه أكثر
صحيًا: إثارة عصبيتك هذا اليوم قد تسبب لك انزعاجًا كبيرًا، تخلص منه بالمشي مع أحد أفراد العائلة

برج الثور:
مهنيًا: أعد النظر في طريقة إسرافك للمال، فقد تقع في مأزق مالي إذا لم تتصرف بحكمة وتذكر وفر درهمك الابيض ليومك الاسود 
عاطفيًا: استمع إلى الشريك، إذا اعتمدت الصراحة في علاقتك معه سيبادلك بالمثل وتكونان مرتاحين
صحيًا: خفف قدر الإمكان من رفع الأحمال الثقيلة، فأنت لم تتخلص نهائيًا من آلام الظهر

برج الجوزاء:
مهنيًا: يرافقك الحظ في جميع تحركاتك ، ويقدّم لك العون والدعم والانفراج لأعمالك إذا كانت معقّدة 
عاطفيًا: ابتعد عن السطحية في تعاملك مع الشريك، وكن أكثر عمقًا معه، فهذا يفيدك اكثر ويعزز العلاقة بينكما
صحيًا: من المفيد أن تخصص ساعة للمشي أو الهرولة صباحًا، وستشعر بارتياح كبير طوال النهار

برج السرطان:
مهنيًا: يبدو أن الحمولة الملقاة على عاتقك تزداد ثقلًا، لا بأس من مشاركتها مع الزملاء واصدقاء العمل المقربين منك 
عاطفيًا: تشعر بأن الحبيب يمارس ضغوطًا عليك، صارحه لإصلاح الأمور وتنقية الأجواء المشحونة بينكما
صحيًا: إذا كنت تعجز عن الحد من شراهتك، فما عليك سوى استشارة أخصائي تغذية اليوم قبل الغد

برج الاسد:
مهنيًا: أنت بحاجة ماسة إلى الراحة لمعاودة نشاطك بحماسة وإتمام مهامك فالمواصلة فى العمل يادى الى الملل واختفاء الابداع
عاطفيًا: تحلّ مشاكلك العاطفية تدريجًا، وتعود علاقتك بالحبيب إلى سابق عهدها وتعود الايام الوردية فى حياتك العاطفية
صحيًا: تشعر ببعض التعب في المعدة، السبب كثرة الإرهاق وإثارة أعصابك

برج العذراء:
مهنيًا: لا تلعب بالنار لأنك لن تكتفي بحرق أصابعك فحسب، بل ستشعل أعصابك واستقرارك، لكن الزملاء يقفون إلى جانبك 
عاطفيًا: اذا كنت اعزب قد تتخذ عواطفك شكلًا جديدًا وتبلغ مرحلة غير منتظرة، فتصبو أنت الى المثالية فى الحب
صحيًا: بسبب الوزن الزائد الذي وصلت إليه، أنت أمام قرار حاسم للتخلص منه، فافعل اللازم

:برج الميزان
مهنيًا: الانطباع الذي كوّنته عن أحد الزملاء يكون ظالمًا بحقه، وتكشف لك الأيّام مدى الخطأ الذي ارتكبته بحقه 
عاطفيًا: لا تضغط على الشريك فهو يبحث عن مبرّر، لذلك يستحسن استيعابه سريعًا حتى لا تتطور الامور الي ما لا يحمد عقباه بينكما
صحيًا: لا تتردد في الاتصال بطبيب الأسنان وتحديد موعد معه للكشف على أسنانك

برج العقرب:
مهنيًا: تصطدم بعمليات التأخير فيثور غضبك وتتذمّر وتتطرف في مواقفك، لكن احذر لئلا يتفاقم نزاع تستفزه
عاطفيًا: افتح قلبك للشريك تجد أنك سترتاح نفسيًا وتحصل على راحة البال وعلى من يفهمك، ولن تجد من يقدم لك النصيحة من القلب مثل الشريك
صحيًا: قد تلازم الفراش يومين أو ثلاثة بناء على نصيحة الطبيب للتخلص من الإرهاق

برج القوس: 
مهنيًا: قد تتحقق من أمر ما وتبحث عن حقيقة وتراقب ما يجري أو تقوم بمهمة معينة تتخذ بعدًا كبيرًا فكن على يقظة 
عاطفيًا: عليك تقديم بعض التنازلات أو إعادة النظر في بعض المواقف التي أثارت تحفّظ الحبيب أو استياءه
صحيًا: الأجواء السلبية المحيطة بك تكون عاملًا أساسيًا في تزايد الضغوط على حياتك

برج الجدي
مهنيًا: حتى لو عاكستك الظروف ثابر وكرّر المحاولات البنّاءة، تذكّر أنّه يوم جميل ولا يجوز ضرب طموحاتك وآمالك عرض الحائط
عاطفيًا: أحزم أمرك وأقدم على مشروع الارتباط، اليوم مناسب، وأوضاعك المادية على أفضل ما يرام، والشريك بانتظار الكلمة النهائية منك
صحيًا: انتفاخ في الإمعاء، عسر هضم، السبب إفراطك في تناول الطعام، لكن العلاج موجود

برج الدلو:
مهنيًا: تتعزز قدراتك وتجد حلولًا لمشكلات عالقة وتبدأ علاقة جديدة وتعرف اتصالات مهمّة تتعلّق بسفر أو بتنقّل 
عاطفيًا: جو من الشكوك مع الحبيب، كن عاقلًا فقد تصاب بالخيبة على أثر تصرّف غير مسبق منه يكون ردة فعل على تصرفاتك معه فكن حذرا هذا اليوم
صحيًا: خفف من الأعمال غير المجدية، ودع أصحابها يقومون بها، واسترح قليلًا

برج الحوت:
مهنيًا: عناوين مهمة وكبيرة للمرحلة المقبلة، لكنّ الإنجازات قد تتطلب بعض الوقت، فلا تتسرّع حتى لا تدفع الثمن
عاطفيًا: الوضع العاطفي يشهد جدالًا وخلافًا لا يلبثان أن يزولا، وتكون الأجواء أكثر إيجابية معك وتحمل إليك المفاجآت
صحيًا: لا تغامر بوضعك الصحي مقابل حفنة من الأموال ستجنيها مقابل ساعات عمل إضافية

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عاطفيا ومهنيا.. حظك اليوم وتوقعات الأبراج 22-7-2019

ماليا وصحيا وعاطفيا.. حظك اليوم الثلاثاء 30-7-2019

ماليا وعاطفيا وصحيا ...توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 18 /8 /2019

حظك اليوم .. توقعات الأبراج على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى الاثنين 19 أغسطس 2019

حظك اليوم الأحد 1 سبتمبر وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

حظك اليوم السبت 7/9/2019 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

ترشيحاتنا

بـ هاشتاج.. كيف حاول الإخوان الانتقام من محمود السيسي

بالقميص وحافية.. اليسا تثير الجدل بصورة على الارجوحة.. ومتابعوها: اشتقنالك

حلوة وعجبانى.. عمرو أديب يعرض رسالة صوتية للإخواني الهارب هاني صبري ..فيديو

نص خطاب رئيس فيفا إلى محمود الخطيب: نتطلع لرؤيتكم قريبًا

على لسانهم.. هكذا خضعت الجزيرة و رصد لسيطرة السيسي دوليا .. ويعترفون: الرئيس قائد عظيم

الجهاد المسلح.. إخواني منشق يفجر مفاجأة عن خطة الجماعة الفترة المقبلة ..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالدانتيل الشفاف وشعر مجعد.. انغام باطلالة ناعمة خلال إحيائها حفل بجدة

بـ فستان قصير.. ليلى علوى تبرز جمالها فى مهرجان الجونة السينمائى ..صور

درة تخطف الأنظار بفستان ساحر فى فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.. صور