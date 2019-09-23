على الدين هلال من المنصورة: سنتخطى كل الصعاب بقيادتنا الحكيمة

شهد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية مساء اليوم صالون المنصورة الثقافي تحت عنوان "نحو خريطة جديدة لمصر"، والذي استضاف الدكتور علي الدين هلال وزير الشباب والرياضة الأسبق بحضور الدكتور أيمن مختار السكرتير العام للمحافظة وسعد الفرماوي السكرتير المساعد.



وقال شاروبيم إننا نثق في وعي أبناء الدقهلية وشعب مصر وقدرتهم على التصدي للمؤامرات التي تحاك ضد الوطن من الداخل والخارج ، وأننا جميعا يجب أن نعي هذه المؤامرات ونتصدى بكل قوة لادعاءات وأكاذيب قوى الظلام.



وأضاف أنه حريص على استمرار صالون المنصورة الثقافي لما يعرضه من قضايا معمقة وهادفة تنمي وعي المواطنين وخاصة الشباب وتقطع الطريق على أباطيل قوى الشر.



وأشار شاروبيم إلى أن صالون المنصورة الثقافي حقق نجاحات في الموسم الأول واستضاف قامات كبيرة تناولت معظم القضايا ،وأضاف أننا نجتمع كل مرة مع الشباب الذين هم عماد هذا الوطن وبناة مستقبله.



وأكد محافظ الدقهلية على أن العالم كله يرى مصر في ثوب جديد بإنجازات لم تشهدها من قبل وعلاقات سياسية واقتصادية متنوعة مع مختلف الدول،وأشار إلى أن مصر اليوم تشهد شبكة الطرق التي تم انشائها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تربط مصر طولها وعرضها من أسوان وحتى الإسكندرية.



وأضاف أن الحكومة المصرية قامت بانشاء 6 أنفاق أسفل قناة السويس لتعمير سيناء كما اقامت عددا من المدن الجديدة في المنصورة والعلمين وغيرهما ،ووجه المحافظ الشكر للوزير على حضوره.



ومن جانبه قال الدكتور علي الدين هلال وزير الشباب والرياضة الأسبق إنه لابد أن ننظر حولنا ونرى المشهد جيدا وماذا حدث في عدد من الدول المجاورة وإلى أي مدى وصل بهم الحال.



وأضاف أن مصر تشهد تطورا تاريخيا في التعامل مع المشكلات التي عانت منها مصر على مدار عقود طويلة واليوم نرى حلولا جذرية لها وليس عمليات ترقيع أو تسكين.



وأشار هلال إلى أنه لكي نتقدم ونصنع تغييرا لابد أن ندفع ثمن وأن نقدم تضحيات، وأن التقدم الاقتصادي ليس وليد يوما وليلة بل يحتاج إلى صبر ودعم الجميع وتضافر كافة الجهود في مختلف القطاعات.



واختتم الصالون ليلته بعرض فني من فريق مدرسة الثانوية بنات بالمنصورة والتي قدمت عددا من الأغاني الوطنيه.