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رياضة

تعرف على ما فعله محمود الخطيب مع والد الطفل الزملكاوي؟

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 11:25 م
الخطيب
الخطيب
عبدالحكيم ابو عليم
حرص محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على إجراء اتصال هاتفي بوالد الطفل أدهم الكيكي، مشجع نادي الزمالك لتعزيته والشد من أزره.

وكان الطفل أدهم، توفي بعد تعرضه لحادث مأساوى مع أسرته وهم في طريقهم لتشجيع نادى الزمالك في مباراته أمام النادى الأهلي في بطولة السوبر المصري باستاد برج العرب.

وقال برنامج «ملك وكتابة» المذاع عبر قناة الأهلي، "الخطيب تواصل مع والد الطفل أدهم لتعزيته وتقديم الدعم المعنوي له".

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