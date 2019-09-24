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خبير: الإخوان لجأوا لتزييف الحقائق والخداع بعد فشلهم.. فيديو

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 12:21 ص
صدى البلد
محمود محسن
أكد بشير عبد الفتاح الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، أنه خلال الأيام القليلة الماضية يعكس الإفلاس التي تعاني منه جماعة الإخوان الإرهابية ومن يدعمها ماليا وسياسيا وإعلاميا من الخارج 

وأضاف الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية خلال وجوده ضيفا ببرنامج هنا العاصمة عبر فضائية cbc أن لجوء الجماعة إلى التزييف هذا نوع من انواع حروب الجيل الرابع والذي يتم الإعتماد من خلالها على الشائعات من خلال مواقع التواصل الإجتماعي مشيرا إلى أن الإخوان لا يلجأون إلى الحقائق ولجأوا للخداع.

وتابع الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، أن الإخوان سعوا إلى ايجاد أجواء مماثلة لما حدث في 2011 ويزعمون أنه سوف يكون هناك ثورة ولكن انتهت إلى لا شيء، مؤكدا أن عددا من القنوات التركية والقطرية المغرضة سعت لخلق ذلك.

وأشار الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية إلأى أن الأجهزة الأمنية في مصر وأجهزة الأعمال اكتشف الزيف والخداع لجماعة الإخوان وقامت بفضحهم.

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