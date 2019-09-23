زيزو: الفوز كان ضروري للزمالك فى انطلاقة الدوري الممتاز

أكد أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك أن البداية كانت مهمة في بطولة الدوري وكان لابد من تحقيق الانتصار أمام فريق الاتحاد السكندري فى إطار مباريات الاسبوع الأول من المسابقة.



وتابع زيزو "لعبت من قبل بمركز الديفندر في بلجيكا، والصربي ميتشو المدير الفني سألني قبل اللقاء وأكدت له على إجادتي فيه وقام بتجربتي في التدريبات".



وأضاف "نلعب كمجموعة واحدة في الفريق، لم يكن هناك تباعد بين الوسط الدفاعي والهجومي وكان هناك تجانس بيني وبين فرجاني ساسي".