ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

زيزو: الفوز كان ضروري للزمالك فى انطلاقة الدوري الممتاز

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 11:37 م
أحمد سيد زيزو
أحمد سيد زيزو
ملك موسى
أكد أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك أن البداية كانت مهمة في بطولة الدوري وكان لابد من تحقيق الانتصار أمام فريق الاتحاد السكندري فى إطار مباريات الاسبوع الأول من المسابقة.

وتابع زيزو "لعبت من قبل بمركز الديفندر في بلجيكا، والصربي ميتشو المدير الفني سألني قبل اللقاء وأكدت له على إجادتي فيه وقام بتجربتي في التدريبات".

وأضاف "نلعب كمجموعة واحدة في الفريق، لم يكن هناك تباعد بين الوسط الدفاعي والهجومي وكان هناك تجانس بيني وبين فرجاني ساسي".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الزمالك ضد الاتحاد السكندري.. ميتشو يجهز أسلحته بحثا عن أول ألقابه مع الأبيض

لعنة كوبر تطارد ميتشو مدرب الزمالك قبل مواجهة بيراميدز فى نهائى كأس مصر

ضربة موجعة للزمالك قبل مباراة الاتحاد السكندرى والسبب الأهلى

عمر السعيد وبو طيب على رأس قائمة الزمالك لـ مباراة الاتحاد السكندري

قرار فنى غريب من ميتشو قبل مواجهة الزمالك والاتحاد السكندرى بالدروى

الزمالك والاتحاد السكندري .. موعد المباراة والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

نص شكوي مجلس الأهلي لاتحاد الكرة ضد مرتضي منصور

ارتفع 5 جنيهات.. سعر الذهب اليوم 23 - 9 - 2019 في مصر بختام التعاملات

فيس بوك فضحهم.. تعرف على من يدير صفحة المقاول الهارب محمد علي ..فيديو

3 دول عربية تنضم إلى التحالف الدولي لأمن الملاحة البحرية

أهانت البدينات فأصبحت منهم.. ريهام سعيد بـ مظهر صادم بعد زيادة وزنها ..فيديو

شاهد.. صورة رومانسية تجمع كندة علوش وعمرو يوسف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان قصير.. ليلى علوى تبرز جمالها فى مهرجان الجونة السينمائى ..صور

درة تخطف الأنظار بفستان ساحر فى فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.. صور

أبو العينين: محاولات بائسة من الإخوان.. وعمال كليوباترا يردون على الفيديوهات المفبركة بهتافات مؤيدة للسيسي قائد مصر الحديثة