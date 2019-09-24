عليك بالسفر لهذه الأسباب ..24 سبتمبر ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية؛ وقدمت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، أهم النصائح لمواليد هذا اليوم، 24 سبتمبر، وفقا لعلم الأرقام.



شخصية اليوم في علم الأرقام..



إذا كنت مولودا في يوم 24 سبتمبر فإن ذلك يعني أنك عاطفي وملهم ومبتكر، وتتمتع بموهبة فنية أو حس جمالي وفني.. تحكم على الأمور وتتعامل بروح العدالة، وتهتم بمصالح الآخرين.



نصيحة:



هذا العام يعتبر نهاية مرحلة في حياتك وقد تودع فيها ما لا يناسبك بلا ندم، لا تستسلم لمشاعر الحزن والغضب، والسفر قد يكون مفيدا لك في أي وقت من السنة.