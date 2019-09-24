خبير تحكيمي : مباريات الأهلي والزمالك المحك الرئيسي للتحكيم في الدوري



وسلط وليد شعبان الضوء على الأداء التحكيمي فى مباراتي الاهلي والزمالك أمام سموحة والاتحاد السكندرى فى الجولة الأولى بالدورى الممتاز .



مباراة سموحة والأهلى



قال وليد شعبان فى تحليله للمباراة التى حقق خلالها المارد الاحمر فوزا بهدف دون رد ان الحكم الدولى أحمد الغندور أجاد فى إدارة لقاء سموحه والأهلى وقدم فاصلاَ من التحكيم الجاد الذى يسمح بالصراع والالتحامات العادلة بين اللاعبين ، بالإضافة إلى توفيقه فى التفريق بين إهمال وتهور اللاعبين ولذلك كان مُحقا فى كل الإنذارات التى أشهرها للاعبين لاسيما إنذار محمد الترهومى فى الدقيقة ٢٨ من عمر المباراة الذى قطع مسافة ليست بالقصيرة للعب على قدم رمضان صبحى بعد أن تيقن انه ليست له الفرصة للعب الكرة.



وكان موفقًا للغاية فى الدقيقة ٦٠ حين أشار بإستمرار اللعب داخل منطقة الجزاء حين اختل توازن جيرالدو مهاجم الأهلى وسقط قبل أن يلمسه رجب نبيل مدافع سموحة.



الحكم المساعد الثانى سامى هلهل كان يقظًا ومتعاونًا مع الحكم لاسيما فى تمركزه الجيد أثناء تسلم رمضان صبحى للكرة حيث أشار باستمرار اللعب قبل أن يحرز صبحى هدف الأهلى .



الحكم الرابع محمد عباس قابيل من الحكام الذين سيحصلون على فرصتهم فى الظهور فى المستقبل القريب بدت عليه الجدية أثناء القيام بمهام دوره خاصة خلال إجراءات التبديل وإعلان الوقت بدل الضائع دون تكلف أو اصطناع.



مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى



تميز أمين عمر بالهدوء تماشيًا مع ( رتم ) المباراة وكان متابعا جيدا لأغلب المواقف وحاسمًا حين أشهر البطاقة الصفراء لعبد الله جمعه إثر تهوره مع خالد الغندور لاعب الإتحاد ، وخالد قمر لاعب الاتحاد حين دفع محمود علاء لاعب الزمالك بذراعه رغم أن الخطأ احتسب لصالح قمر ونجح الحكم بهذا الإنذار فى تهدئة التوتر والمناوشة التى ظلت طوال المباراة بين قمر وعلاء .



الحكم المساعد الثانى هانى خيرى كان متميزًا ويقظًا طوال المباراة خاصة حين أمسك عن رفع رايته فى الموقف الذى أحرز منه مصطفى محمد هدف الزمالك .



وكذلك التسلل الذى أشار له فى الدقيقة ٢٢ على النقاز لاعب الزمالك .



وفى نهاية المباراة طالب لاعبو الاتحاد السكندرى بركلة جزاء بعد ان اصطدمت تسديدة خالد قمر بذراع محمود علاء التى كانت فى وضعها التشريحى الطبيعى بالإضافة إلى قصر المسافة بينهما الأمر الذى دفع عمر للإشارة باستمرار اللعب واحتسابها ركنية.

أكد وليد شعبان الخبير التحكيمي ان مباريات الأهلى والزمالك هى المحك الرئيسى للتحكيم . لافتا إلى أنه من خلال أداء تقييم الحكام فى هذه المباريات يمكن تقييم التحكيم سواء بالسلب أو الإيجاب ، لأن هذه عقيدة راسخة لدى الإعلام والجماهير والرأى العام بصفة عامة .