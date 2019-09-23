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أصل الحكاية

طلع من الموسم بلا حمص.. خسائر محمد صلاح في 2019

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 11:47 م
محمد صلاح
محمد صلاح
أحمد سالم
انتهى حفل The best على مسرح "لاسكالا" في مدينة ميلان الإيطالية، بتتويج الأرجنتيني ليونيل ميسي بلقب الأفضل في العالم، بينما حل ثانيا وثالثا الهولندي فان دايك، والبرتغالي رونالدو.

وعلى الرغم من تواجد المصري محمد صلاح ضمن الثلاثة الأفضل خلال عام 2018 لكنه غاب هذا الموسم، بالرغم من تتويجه بدوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وحصوله على لقب هداف الدوري الإنجليزي.

تشكيل الأفضل في العالم

خرج محمد صلاح من تشكيل الأفضل في العالم، حيث غاب عن فريق العالم الذي يمثله أحسن 11 لاعبا خلال الموسم، والذي ضم بدوره ثلاثي المرشحين على لقب الأفضل.

وتضمن التشكيل المثالى لعام 2019، حراسة المرمى: أليسون بيكر، خط الدفاع: مارسيلو، فان دايك، دى ليخت، سيرجيو راموس، خط الوسط: لوكا مودريتش، دى يونغ، هازارد، خط الهجوم: ميسي، رونالدو، مبابي.

أحسن لاعب في الدوري الإنجليزي 

حصل محمد صلاح العام الماضي على لقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، وضم إليها لقب الهداف منفردا وبجدارة، وعلى الرغم من المحافظة على لقب الهداف لعام 2019 لكنه خسر لقب الأفضل.

وتمكن المدافع الهولندي فان دايك من الإطاحة بـ محمد صلاح من قائمة المرشحين لـ لقب الأفضل كما أطاح به من جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لحسابه.

كأس الأمم الإفريقية 

على أرض مصر، كانت كتيبة منتخب مصر بقيادة محمد صلاح مشرحة للفوز بلقب كأس الأمم الإفريقية، لكن رفقاء صلاح خيبوا ظن المصريين وخرجوا من دور الـ 16 أمام منتخب جنوب أفريقيا المتواضع.

خسارة المنتخب المصري كانت محبطة لـ الفرعون المصري محمد صلاح، وسبب في استبعاده من الوصول إلى مسرح لاسكالا في مدينة ميلان الإيطالية، أو مسرح البالون دور في فرنسا.

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