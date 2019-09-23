إيران باعت الحوثيين.. ظريف يكشف تفاصيل قصف أرامكو السعودية بـ الدرون

على مدار 5 سنوات، استخدمت إيران جماعة الحوثيين الانقلابية في اليمن، لزعزعة أمن واستقرار المنطقة، ومن خلالهم نجحت في تعطيل نصف إنتاج المملكة العربية السعودية، ردا على العقوبات الاقتصادية التي فرضتها أمريكا على عمليات بيع النفط الإيراني.



وفي خطوة غير متوقعة، أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف أن الحوثيين هم من قصفوا المنشآت النفطية في السعودية، من خلال تطويرهم قدرات صواريخهم وزيادة مدى انطلاقها.



ونقلت "روسيا اليوم" مقتطفات من حديث وزير الخارجية الإيراني مع شبكة تلفزيون "CBS" الأمريكية، قال فيه إن الحوثيين حصلوا على أسلحة من الرئيس الراحل علي عبد الله صالح كان اشتراها "من الأموال السعودية خلال فترة حكمه الطويلة".



وعاد وزير الخارجية الإيراني ينفي مجددا تورط إيران في استهداف معامل شركة أرامكو السعودية في الشرق، مستشهدا في ذلك بأن السعودية حتى الآن لم تقدم أية أدلة على تورط إيران في الهجوم، الذي عمل على تعطيل نصف إنتاجها من النفط.



وتابع "ظريف" توريط الحوثيين في العمل الإرهابي، من خلال التأكيد على امتلاكهم التكنولوجيا المتطورة والدراية الفنية التي سمحت لهم بتحسين الأسلحة التي بحوزتهم، ما جعلها قادرة على القيام بمهام بعيدة المدى.



ورغم أن جماعة الحوثيون في اليمن تبنوا الهجوم وأعلنوا أنهم نفذوه باستخدام 10 طائرات مسيرة، إلا أن السعودية وأمريكا رفضتا الأخذ بهذا الاعتراف، وألقت المسئولية كاملة على إيران باتهام مباشر عن الهجوم باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ مجنحة.



وفي سياق اتهام إيران بتوتر الأوضاع في المنطقة جراء استهدافها الأراضي السعودية وقصف معامل تكرير للنفط السعودي، فقد حمل رئيس وزراء بريطانيا إيران مسئولية الهجمات على أرامكو السعودية، قائلا إنها من قامت بها، حسبما أفادت وكالة "رويترز".



من جانبه، أكد الملك سلمان بن عبدالعزيز، خادم الحرمين الشريفين، في أكثر من مناسبة، أن المملكة قادرة على التعامل مع آثار هذا العمل التخريبي الجبان الذي يستهدف المملكة واستقرار إمدادات الطاقة العالمية، وأن المتسبب في هذا العمل سينال العقاب المناسب.