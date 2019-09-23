إعلامي يطالب محمد ناصر بـ الاعتذار لـ عمرو أديب لهذا السبب.. فيديو

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن الإرهابي محمد ناصر "شرب مقلب"، الإعلامي عمرو أديب لأنه لا يريد تصديق ذلك.



وأضاف "الحسيني"، خلال لقائه عبر فاضئية "إكسترا نيوز"، «عايزين نعرف موقف محمد ناصر بعد ما اتضح أنه كذاب وأن عائلة الرئيس لا ناقة لها ولا جمل بأي بزنس».



وتابع «موقف محمد ناصر ايه بعد اتهامه بأن عمرو أديب يروج للتوريث، المفروض يطلع يقوله أنا آسف يا عمرو، أنا مكنتش صح ومعلوماتي غير دقيقة».



