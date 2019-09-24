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خبير: أفريقيا تضررت من آثار مشكلة التغيرات المناخية ولم تشارك في صنعها.. فيديو

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 05:17 ص
صدى البلد
محمود محسن
أكد الدكتور محمد إبراهيم، استشاري الحاسبات والنظم وخبير هندسة الأقمار الصناعية، إن القارة الإفريقية لم تشارك في صنع مشكلة التغيرات المناخية ولكنها تضررت من آثارها: "يريدون أن يشركونا معهم في تلك المسؤولية، ولم نكن شركاء من الأساس".

وأضاف استشاري الحاسبات والنظم وخبير هندسة الأقمار الصناعية ، خلال وجوده ضيفا ببرنامج "رأي عام" عبر فضائية ten"، أن هناك الكثير من التغييرات المناخية بسبب ارتفاع درجة حرارة سطح كوكب الأرض وهو ما يؤدى لوجود الكثير من التغيرات المناخية. 

وأكد استشاري الحاسبات والنظم وخبير هندسة الأقمار الصناعية ، أن الأقمار الصناعية من شأنها رصد الظاهرة وتحديد المتسبب فيها بدقة.

وأشار استشاري الحاسبات والنظم وخبير هندسة الأقمار الصناعية الى أن ارتفاع درجة حرارة الأرض إلى درجتين سيؤدى إلى كارثة مثل اختفاء دول كـ"المالديف".

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