خبير: أفريقيا تضررت من آثار مشكلة التغيرات المناخية ولم تشارك في صنعها.. فيديو

أكد الدكتور محمد إبراهيم، استشاري الحاسبات والنظم وخبير هندسة الأقمار الصناعية، إن القارة الإفريقية لم تشارك في صنع مشكلة التغيرات المناخية ولكنها تضررت من آثارها: "يريدون أن يشركونا معهم في تلك المسؤولية، ولم نكن شركاء من الأساس".





وأضاف استشاري الحاسبات والنظم وخبير هندسة الأقمار الصناعية ، خلال وجوده ضيفا ببرنامج "رأي عام" عبر فضائية ten"، أن هناك الكثير من التغييرات المناخية بسبب ارتفاع درجة حرارة سطح كوكب الأرض وهو ما يؤدى لوجود الكثير من التغيرات المناخية.





وأكد استشاري الحاسبات والنظم وخبير هندسة الأقمار الصناعية ، أن الأقمار الصناعية من شأنها رصد الظاهرة وتحديد المتسبب فيها بدقة.



