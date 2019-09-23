بدء الدراسة ببرنامج اللغة الإيطالية بـ آداب سوهاج

وافق مجلس كلية الآداب-جامعة سوهاج ، برئاسة الدكتور فتوح خليل عميد الكلية، على بدء الدراسة ببرنامج اللغة الإيطالية وآدابها بنظام الساعات المعتمدة، حيث يمنح البرنامج درجة الليسانس فى اللغة الإيطالية.



كانت أعمال المجلس قد بدأت بالوقوف دقيقة حداد وقراءة الفاتحة على روح الدكتورة نجاح موسي أستاذ الفلسفة بالكلية والتى وافتها المنية السبت الماضي، وذلك بحضور وكلاء الكلية ورؤساء الأقسام، وناقش المجلس عددًا من الموضوعات منها بدء الدراسة ببرنامج اللغة الايطالية وآدابها خلال العام الحالي.



وقال عميد الكلية إن الكلية دائمًا ما تهتم بفتح برامج جديدة، تساعد علي تنمية مهارات الطلاب، وأن هذا البرنامج يتيح للخريجين العمل كمراسلين في التليفزيون المصرى لدى وزاره الخارجية الإيطالية، وكذلك العمل بالقوانين وشركات العلاقات العامة و الصحافة والاتصالات وإدارة الفنون والنشر وعلوم المكتبات و السياسة أو الشوؤن العامة و البينية، بالإضافة إلى العمل في مجال السياحة وإمكانية السفر للخارج.



وأضاف خليل، أنه يشترط في الطلاب المتقدمين أن يكون الطالب حاصلا علي شهادة الثانوية العامة، علي أن يتم جدولة مصروفات هذه البرامج علي فترتين خلال العام الدراسي، مشيرًا إلى أن الكلية تبدأ فى استقبال الطلاب للالتحاق بالبرنامج بدءًا من العام الجاري 2019 - 2020م.



من جانبه أضاف الدكتور صلاح السيد، رئيس قسم اللغات اللاتينية، أن البرنامج يعتمد علي أحدث الطرق في التدريس والدمج بين المعرفة الأكاديمية والخبرات العملية، وأن الدراسة ستبدأ ببرنامج اللغة الإيطالية وآدابها بكلية الآداب اعتبارًا من هذا العام بهدف إمداد سوق العمل بطلاب ذوى الكفاءة باللغة الإيطالية للعمل فى مجالات الترجمة والتدريس والإعلام.



وفى سياق متصل، أوضح الدكتور محمد عبدالحميد المدرس بقسم اللغات اللاتينية، أن مجالات العمل تتضمن أيضًا العمل في السلك الدبلوماسي، حيث تسعى الحكومة الفيدرالية إلي الحصول علي مؤهلات الحاصلين علي اللغة الإيطالية، بالإضافة الى العمل كإعلامي واستشاري بالمكتب الفني للمعونة الإيطالية بالسفارة الإيطالية بالقاهرة، والعمل بشركات التصدير و الاستيراد و المؤسسات التجارية الإيطالية ، والعمل بالوظائف الحكومية التي تشترط حصول الفرد علي رخصة إتقان اللغة الإيطالية.