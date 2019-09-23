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رياضة

حسام حسن: يكشف سبب هزيمة سموحة أمام الأهلي في الدوري ..فيديو

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 11:38 م
حسام حسن وفايلر
حسام حسن وفايلر
محمد رشاد
أبدى حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة رضاه عن أداء فريقه أمام الأهلي في الدوري المصري الممتاز رغم خسارته بهدف دون رد سجله رمضان صبحي.

وقال حسام حسن في المؤتمر الصحفي بعد المباراة "النتيجة كانت قريبة، في النهاية خسرنا بفارق هدف، واجهنا سوء حظ، بعد التبديل الثالث أصيب أحد لاعبينا، لعبنا 13 دقيقة تقريبا عددنا ناقص.. في النهاية، كنا نواجه فريقا كبيرا".

وأتم "تعاقدنا مع لاعبين كثر، سيضيفون كثيرا فيما تقدم من الموسم، في المقابل الأهلي كان أجهز منا".

ويحل سموحة ضيفا على المقاولون العرب يوم السبت في الجولة الثانية من الدوري وبعد 6 أيام يستضيف إنبي.

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