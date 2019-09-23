حسام حسن: يكشف سبب هزيمة سموحة أمام الأهلي في الدوري ..فيديو

أبدى حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة رضاه عن أداء فريقه أمام الأهلي في الدوري المصري الممتاز رغم خسارته بهدف دون رد سجله رمضان صبحي.





وقال حسام حسن في المؤتمر الصحفي بعد المباراة "النتيجة كانت قريبة، في النهاية خسرنا بفارق هدف، واجهنا سوء حظ، بعد التبديل الثالث أصيب أحد لاعبينا، لعبنا 13 دقيقة تقريبا عددنا ناقص.. في النهاية، كنا نواجه فريقا كبيرا".





وأتم "تعاقدنا مع لاعبين كثر، سيضيفون كثيرا فيما تقدم من الموسم، في المقابل الأهلي كان أجهز منا".



