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منوعات

حالة طبية نادرة.. طفل يولد بقلب خارج جسده.. صور

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 11:40 م
صدى البلد
أحمد شريف
حالة طبية نادرة الحدوث لطفل ولد بقلب خارج جسده ، حيث اظهرت مجموعة من الصور المثيرة حالة الطفل الغريبة فور ولادته.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، كان الطفل المولود الذي لم يكشف عن اسمه يعاني من حالة "انتباذ القلب"، والتي تتسبب في خروج العضو الحيوي خارج الصدر بشكل جزئي أو كلي.

وأوضحت الصحيفة ان الطفل ولد في مستشفى في هاريانا، شمال الهند، حيث تم نقله على الفور إلى العناية المركزة، نتيجة حالته "الحرجة".

وأفادت الصحيفة البريطانية أن الاطفال المولودين بهذه الحالة النادرة نسبة بقائهم على قيد الحياة تصل لنحو 10 في المئة ، حيث يموت معظمهم نتيجة مضاعفات القلب.


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