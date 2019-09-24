انتظر مفاجآت.. حظك اليوم الثلاثاء برج الحمل

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى إليك توقعات برج الحمل اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية لمواقع التواصل الأجتماعى فيس بوك .



:برج الحمل



مهنيًا: تتمتع بنشاط وحيوية ولديك المقدرة لإنجاز الكثير من المهام الشاقة الملقاة على عاتقك فى العمل وتنجح فى تطوير مهاراتك



عاطفيًا: أنتظر مفاجئات اذا كنت اعزب فانك اليوم تلتقي شخصًا من الطرف الآخر يثير إعجابك، لكنك تبقي الأمر سرًا ريثما تتعرف إليه أكثر



صحيًا: إثارة عصبيتك هذا اليوم قد تسبب لك انزعاجًا كبيرًا، تخلص منه بالمشي مع أحد أفراد العائلة