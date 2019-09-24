بالدانتيل الشفاف وشعر مجعد.. انغام باطلالة ناعمة خلال إحيائها حفل بجدة

نشرت المطربة أنغام صورا لها عبر صفحتها الرسمية على الانستجرام، وهي بإطلالة جذابة وناعمة للغاية، وذلك خلال إحيائها حفل غناىي في جدة.





وعلقت أنغام على صورتها ببعض الكلمات، وقالت: " ليلة لا تنسى- حفل العيد الوطني السعودي في جازان. كل عام و المملكة العربية السعودية بخير".





وارتدت أنغام فستانا شفافا من الأعلى باللون الكشميري، والمزود ببعض القطع اللامعة على كامل الفستان، وبأكمام طويلة، وهو ما أبرز من أنوثتها، وأناقتها، ولك من توقيع مصمم الأزياء زياد نكد.





واختارت مصففة الشعر رينا للمطربة انغام أن تترك شعرها منسدلا عبر أكتافها بطريقة أنثوية، وبتسريحة ترجع للسبعينات، حيث بدا مجعدا من الأعلى، وهو ما تناسب بشكل كبير مع إطلالتها.





وأكمل خبير التجميل، والميكب ارتيست مهاد حداد أن يضع بعض اللمسات البسيطة من المكياج للمطربة انغام، حيث ابرزت جمال عينيها بالكحل الاسود، والآي لاينر، والسموكي ايز، مع وضع اللون الكشميري القاتم كأحمر شفاه.





ولم تتكلف أنغام في ارتداء الاكسسورات، حيث أنها اكتفت بارتداء قرطين ناعمين على يديها باللون الفضي. وبعض الاساور على يديها وخاتم أنيق باللون الذهبي.



