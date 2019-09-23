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أخبار البلد

تفاصيل لقاء الرئيس السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 11:45 م
الرئيس السيسى و الرئيس
الرئيس السيسى و الرئيس ترامب
كتب محمد عبد المنعم
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن منطقة الشرق الأوسط ستظل تعاني من عدم الاستقرار الحقيقي في ظل وجود إسلام سياسي يسعى للوصول للسلطة.

وأضاف الرئيس، في تصريحات خلال القمة الثنائية مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، أن الرأي العام في مصر لن يقبل بوجود اسلام سياسي يحكم مصر ورفض هذا الحكم الذي استمر لمدة عام.

وأشار إلى أن الاجتماعات المتبادلة مع ترامب تعكس التفاهم الكبير بين البلدين.

ومن جانبه ، أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالعلاقات مع مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا قوة العلاقات بين البلدين.
 
وأكد ترامب ان مصر لديها قائد عظيم ، مشيرا إلى أن مصر لديها مكانة خاصة لدى الولايات المتحدة، موضحا أن القمة تتناول بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأشاد دونالد ترامب، بحسن استقبال زوجته، خلال زيارتها إلى مصر مؤخرا، وأنها التقطت الصور الرائعة فى الأهرامات، مؤكدًا أنها ذكرى رائعة لا تنسي، موجها الشكر للرئيس السيسي على حسن الاستقبال حينها.

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