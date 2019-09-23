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أخبار العالم

روسيا والسعودية يبحثان زيارة بوتين للمملكة

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 11:45 م
صدى البلد
عرفة البنداري
ذكرت وكالة نوفوستي الروسية، اليوم الاثنين، أن نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، بحث مع السفير السعودي بموسكو، رائد بن خالد قرملي، المسائل المتعلقة بالتحضير لزيارة الرئيس، فلاديمير بوتين، إلى المملكة في أكتوبر المقبل.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن مصدر في الخارجية الروسية قوله: "تم خلال اللقاء بين نائب وزير الخارجية الروسي، والسفير السعودي، بحث عدة مسائل، بما في ذلك تحضير زيارة الرئيس الروسي إلى الرياض، وجدول الاتصالات الثنائية على مستوى مختلف الوزارات والمؤسسات".

كما بحث الجانبان القضايا الرئيسة على جدول الأعمال الإقليمي، مع التركيز على الوضع في اليمن والخليج.

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