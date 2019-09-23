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خبير اقتصادي يوضح تحول الدولة إلى مرحلة التنمية الاقتصادية.. فيديو

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 11:53 م
صدى البلد
محمود محسن
أكد الدكتور عبد المنعم السيد الخبير الاقتصادي أنه لا شك ان مصر خلال الأربع سنوات الماضية نجحت في تحقيق مكاسب اقتصادية كبيرة، مؤكدا أن مصر لم تستطع الحفاظ على التزاماتها الدولية حتى عام 2013 وصندوق النقد الدولي رفض إعطاء مصر قرضا طلبته بقيمة 4.8 مليار دولار.

وأضاف الخبير الاقتصادي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج هنا العاصمة عبر فضائية cbc أن مصر كانت كافة المؤشرات الاقتصادية منخفضة وإستثمارات وصلت إلى 4 مليارات دولار فقط وحجم التضخم وصل إلى 18% ومعدل البطالة وصل إلى 14 % وكان لدينا فقد في الحصيلة الدولارية للدولة المصرية فجميعها كانت عوامل تشير إلى الفشل المالي.

وتابع الخبير الاقتصادي ان الدولة المصرية استطاعت في عام 2015 أن تطلق برنامج التنمية المستدامة 2030 وبدأت خطوات الإصلاح الاقتصادي من خلال تشريع قوانين كقانون الاستثمار وقانون هيئة التنمية الصناعية الذي استطاع تقليص الفترة للحصول على تراخيص المصانع.

وأشار الخبير الاقتصادي الى أن المكاسب الاقتصادية التي تحققت هي سبب محاولات الإخوان الإرهابية إسقاط الدولة المصرية.

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