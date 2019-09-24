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مرأة

افتح قلبك للشريك... حظك اليوم الثلاثاء 24 برج العقرب

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 04:01 ص
ابراج
ابراج
أسماء عبد الحفيظ
كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع.. لذلك عزيزى إليك توقعات برج العقرب اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2019، وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية فيس بوك.

برج العقرب:

مهنيًا: تصطدم بعمليات التأخير فيثور غضبك وتتذمّر وتتطرف في مواقفك، لكن احذر لئلا يتفاقم نزاع تستفزه

عاطفيًا: افتح قلبك للشريك تجد أنك سترتاح نفسيًا وتحصل على راحة البال وعلى من يفهمك، ولن تجد من يقدم لك النصيحة من القلب مثل الشريك

صحيًا: قد تلازم الفراش يومين أو ثلاثة بناء على نصيحة الطبيب للتخلص من الإرهاق.

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