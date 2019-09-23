الجهاد المسلح.. إخواني منشق يفجر مفاجأة عن خطة الجماعة الفترة المقبلة ..فيديو

كشف الدكتور إبراهيم ربيع، الإخواني المنشق، عن مخطط الجماعة الإرهابية لافتعال ثورة في مصر، تحت فكرة أطلقوا عليها اسم "خطة الإطاحة بالرئيس عبد الفتاح السيسي".





وأضاف "ربيع"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "المحور"، أن الإخوان اجتمعوا يوم وفاة محمد مرسي، وقبل دفنه بايعوا إبراهيم منير في اجتماع كان في شرق لندن، للمبايعة على الجهاد المسلح.





وأشار الإخواني المنشق إلى أنه كان هناك اجتماع آخر، بعدها بأيام مع الشباب وتم توزيع سيناريوهاتهم لضرب الدولة وإثارة البلبلة بها، وصدرت ورقتين خلال الاجتماع.





وأوضح الإخواني المنشق، أن الورقة الأولى، كانت محمد علي، وترويج فيديوهاته ودعمها ونشرها على أوسع نطاق.



