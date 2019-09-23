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الجهاد المسلح.. إخواني منشق يفجر مفاجأة عن خطة الجماعة الفترة المقبلة ..فيديو

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 11:59 م
الإخوان المسلمين
الإخوان المسلمين
محمد القاضي
كشف الدكتور إبراهيم ربيع، الإخواني المنشق، عن مخطط الجماعة الإرهابية لافتعال ثورة في مصر، تحت فكرة أطلقوا عليها اسم "خطة الإطاحة بالرئيس عبد الفتاح السيسي".

وأضاف "ربيع"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "المحور"، أن الإخوان اجتمعوا يوم وفاة محمد مرسي، وقبل دفنه بايعوا إبراهيم منير في اجتماع كان في شرق لندن، للمبايعة على الجهاد المسلح.

وأشار الإخواني المنشق إلى أنه كان هناك اجتماع آخر، بعدها بأيام مع الشباب وتم توزيع سيناريوهاتهم لضرب الدولة وإثارة البلبلة بها، وصدرت ورقتين خلال الاجتماع.

وأوضح الإخواني المنشق، أن الورقة الأولى، كانت محمد علي، وترويج فيديوهاته ودعمها ونشرها على أوسع نطاق.

وأشار إلى أن السيناريو، الأول كان به الضغط على النظام، حتى تنحيه عن الحكم والإفراج عن ما أطلقوا عليه المعتقلين، مشيرا إلى أن السيناريو الثاني هو ما سموه بـ"الانقلاب على الانقلاب"، موضحين أنه سيتم الضغط على القوات المسلحة للانقلاب على السيسي، والأخيرة الحراك الثوري المسلح ضد النظام وقيادات.

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