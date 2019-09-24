قناص سينفذ العملية.. كيف حاول لواء الثورة الإرهابي اغتيال الرئيس السيسي في استراحة المعمورة

عرض الإعلامى عمرو أديب، اعترافات خلية تم القبض عليها بشقة في المعمورة؛ لمحاولتهم اغتيال الرئيس عبد الفتاح السيسي في استراحة المعمورة بالإسكندرية.





المتهم الأول ويدعى أحمد محمد إمام نجم، أكد أنه شارك فى اعتصام رابعة، وفى عام 2017 انضم لتنظيم لواء الثورة الإرهابى التابع لجماعة الإخوان الإرهابية.





وأكمل الإرهابى أحمد نجم حديثه، "حصلت على دورات على استخدام السلاح الآلى ، ثم دورة لرصد الأهداف الحيوية"، لافتا إلى أنه كان يتابع مع مسئول حركى يدعى "عمار"، قام بإبلاغه بأنه سيقوم بالذهاب لإحدى الشقق بالمعمورة، لرصد استراحة رئاسة الجمهورية.





وأكد الإرهابى أحمد محمد إمام نجم، أن مسئول الحركة أخبره بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيحضر إلى الاستراحة بطائرة خاصة، ومطلوب رصده بشكل دقيق، وسيقوم أحد القناصة بالحضور لاغتياله .





ومن جانبه، قال المتهم الثانى، محمود هانى قبلان، إنه اعتنق الفكر الجهادى عام 2013 قبل سفره إلى سوريا للمشاركة فى عمليات عسكرية ضد النظام السورى، لافتا إلى أنه قرر العودة إلى مصر 2014 للمشاركة فى عمليات ضد الجيش والشرطة.



