شكوى من الأهلي ضد خالد الغندور.. اعرف السبب

وقال

الذي تقدم بالمذكرة مع العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للأهلي، إنه بتاريخ 20 سبتمبر الجاري أذاع برنامج "الزمالك اليوم"، ويقدمه اللاعب خالد الغندور مداخلة تليفونية لمدة 29 دقيقة تمثلت في إهانات وانتهاكات صارخة في حق الشاكيين ووالد الشاكي الأول الفريق عبدالمحسن كامل

مرتجى

، وهو من رجال قلائل جمعوا بين السياسة والحرب وكرة القدم في مصر.