ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

شكوى من الأهلي ضد خالد الغندور.. اعرف السبب

الإثنين 23/سبتمبر/2019 - 11:55 م
مجلس إدارة الأهلي
مجلس إدارة الأهلي
القسم الرياضى
تقدم المهندس خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة الأهلي، بشكوى إلى الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، ضد خالد الغندور، نجم الزمالك السابق.

وقال المهندس خالد مرتجي، الذي تقدم بالمذكرة مع العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للأهلي، إنه بتاريخ 20 سبتمبر الجاري أذاع برنامج "الزمالك اليوم"، ويقدمه اللاعب خالد الغندور مداخلة تليفونية لمدة 29 دقيقة تمثلت في إهانات وانتهاكات صارخة في حق الشاكيين ووالد الشاكي الأول الفريق عبدالمحسن كامل مرتجى، وهو من رجال قلائل جمعوا بين السياسة والحرب وكرة القدم في مصر.

وطالب مرتجي ومرجان باتخاذ الإجراءات التي تعيد لهما حقهما.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مرتضى يكشف كواليس مشاداته مع إدارة الأهلي فى مباراة السوبر.. فيديو

خالد الغندور يطالب اتحاد الكرة بمعاقبة ثنائي الأهلي

ترشيحاتنا

3 دول عربية تنضم إلى التحالف الدولي لأمن الملاحة البحرية

شكوى من الأهلي ضد خالد الغندور.. اعرف السبب

تشكيل الحكومة في إسرائيل.. انتهاء الاجتماع الثلاثي بهذه النتيجة

ترامب: أمريكا لا تحتاج إلى وساطة مع إيران.. فيديو

تفاصيل جديدة عن محاولة اغتيال السيسي فى المعمورة .. شاهد

الجهاد المسلح.. إخواني منشق يفجر مفاجأة عن خطة الجماعة الفترة المقبلة ..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان قصير.. ليلى علوى تبرز جمالها فى مهرجان الجونة السينمائى ..صور

درة تخطف الأنظار بفستان ساحر فى فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.. صور

أبو العينين: محاولات بائسة من الإخوان.. وعمال كليوباترا يردون على الفيديوهات المفبركة بهتافات مؤيدة للسيسي قائد مصر الحديثة