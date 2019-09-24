اهم الاخبار.. ترامب : السيسي قائد حقيقي.. تفاصيل محاولة اغتيال السيسي .. ميسي الأفضل فى العالم

نشر موقع صدى البلد، على مدار، اليوم الاثنين، الموافق 23 سبتمبر 2019، عددًا من الأخبار المهمة على مستوى الشأن المحلي والدولي، وتيسيرًا على القرّاء، نقدّم لكم موجزًا بأهمها.
قمة مصرية أمريكية في نيويورك.. ترامب يشيد بجهود السيسي في مكافحة الإرهاب
تعقد مساء اليوم الاثنين قمة مصرية- أمريكية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب ، وذلك علي هامش الاجتماعات رفيعة المستوي للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الرابعة والسبعين، والتي تعقد في الولاية الأمريكية نيويورك ، ويأتي ذلك استمرارا لتنسيق المواقف بين الدولتين ازاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
تفاصيل جديدة عن محاولة اغتيال السيسي فى المعمورة .. شاهد
كشف الإعلامي عمرو أديب حقيقة ما تردد حول تجديد استراحة المعمورة الرئاسية، مؤكدا أن تجديد الاستراحة جاء لحماية الرئيس بعد أن تم وضعه على قائمة أكثر الرؤساء المطلوب اغتيالهم في العالم.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
السيسي يلتقي رئيس وزراء بلجيكا.. ويؤكد: مصر مستمرة في مكافحة الهجرة غير الشرعية
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم رئيس وزراء بلجيكا "شارل ميشيل" بنيويورك.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
السيسي يؤكد لـ رئيس وزراء إيطاليا أهمية الحل السياسي لأزمات المنطقة
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم رئيس وزراء إيطاليا "جوزيبي كونتي"، بنيويورك، وذلك قبيل انطلاق اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
رئيس وزراء النرويج لـ السيسى: نحرص على تعزيز التعاون مع مصر لصون السلم والأمن الإقليميين
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى "إرنا سولبرج"، رئيس وزراء النرويج، حيث تناول اللقاء بحث سبل دفع العلاقات بين البلدين فى المجالات ذات الاهتمام المشترك، خاصة التبادل التجارى والسياحة، إضافة إلى الطاقة بأنواعها ومصائد الأسماك والشحن البحرى والخدمات اللوجستية، لا سيما فى محور قناة السويس، فضلًا عن الاستفادة من الخبرات النرويجية فى مجال الطاقة البترولية، فى ضوء الاكتشافات الواعدة لمصر فى مجال الغاز، إلى جانب مناقشة سبل تعزيز التعاون الثلاثى بين مصر والنرويج فى أفريقيا، فى ضوء الاهتمام المشترك للجانبين بدعم التنمية فى القارة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
السيسي بالأمم المتحدة: فحص 60 مليون مواطن ضمن حملة 100 مليون صحة
خلال مشاركته في الاجتماع رفيع المستوى حول الرعاية الصحية الشاملة بالأمم المتحدة بنيويورك، عرض الرئيس عبد الفتاح السيسي جهود الدولة لتوفير وتحديث الرعاية الصحية للشعب المصري، وكذا جهودها لتعزيز الالتزام بتطوير الرعاية الصحية في القارة الأفريقية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
عبث.. صحيفة إماراتية تكشف عن خطة تركيا الشيطانية لاستغلال اللاجئين السوريين
فنادق تركيا مهددة بالإغلاق عقب إفلاس توماس كوك الإنجليزية
قال الدكتور حسام درويش، الأمين عام المساعد بمنظمة السياحة العربية، إن سبب غلق شركة "توماس كوك" في إنجلترا؛ كان نتيجة وقوعها فى مديونية 200 مليون إسترلينى.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
أبو العينين: محاولات بائسة من الإخوان.. وعمال كليوباترا يردون على الفيديوهات المفبركة بهتافات مؤيدة للسيسي قائد مصر الحديثة
نفى محمد أبو العينين، رئيس مجلس إدارة مجموعة كليوباترا، ما روجته وسائل إعلام وصفحات إلكترونية تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، حول تظاهر عدد من عمال الشركة، واعتبر أن ما لجأت له قنوات وأذرع الإعلام الإخوانية محاولة بائسة لشق الصفوف الوطنية وهز ثقة عمال مصر في قيادتهم السياسية، وهي مآرب خبيثة لن ولم تنَل من وعي المصريين أو تدير أعين عمال مصر عن واجبهم الوطني تجاه وطنهم.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
قمة مصرية أمريكية في نيويورك.. ترامب يشيد بجهود السيسي في مكافحة الإرهاب
تعقد مساء اليوم الاثنين قمة مصرية- أمريكية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب ، وذلك علي هامش الاجتماعات رفيعة المستوي للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الرابعة والسبعين، والتي تعقد في الولاية الأمريكية نيويورك ، ويأتي ذلك استمرارا لتنسيق المواقف بين الدولتين ازاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
تفاصيل جديدة عن محاولة اغتيال السيسي فى المعمورة .. شاهد
كشف الإعلامي عمرو أديب حقيقة ما تردد حول تجديد استراحة المعمورة الرئاسية، مؤكدا أن تجديد الاستراحة جاء لحماية الرئيس بعد أن تم وضعه على قائمة أكثر الرؤساء المطلوب اغتيالهم في العالم.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
السيسي يلتقي رئيس وزراء بلجيكا.. ويؤكد: مصر مستمرة في مكافحة الهجرة غير الشرعية
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم رئيس وزراء بلجيكا "شارل ميشيل" بنيويورك.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
السيسي يؤكد لـ رئيس وزراء إيطاليا أهمية الحل السياسي لأزمات المنطقة
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم رئيس وزراء إيطاليا "جوزيبي كونتي"، بنيويورك، وذلك قبيل انطلاق اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
رئيس وزراء النرويج لـ السيسى: نحرص على تعزيز التعاون مع مصر لصون السلم والأمن الإقليميين
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى "إرنا سولبرج"، رئيس وزراء النرويج، حيث تناول اللقاء بحث سبل دفع العلاقات بين البلدين فى المجالات ذات الاهتمام المشترك، خاصة التبادل التجارى والسياحة، إضافة إلى الطاقة بأنواعها ومصائد الأسماك والشحن البحرى والخدمات اللوجستية، لا سيما فى محور قناة السويس، فضلًا عن الاستفادة من الخبرات النرويجية فى مجال الطاقة البترولية، فى ضوء الاكتشافات الواعدة لمصر فى مجال الغاز، إلى جانب مناقشة سبل تعزيز التعاون الثلاثى بين مصر والنرويج فى أفريقيا، فى ضوء الاهتمام المشترك للجانبين بدعم التنمية فى القارة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
السيسي بالأمم المتحدة: فحص 60 مليون مواطن ضمن حملة 100 مليون صحة
خلال مشاركته في الاجتماع رفيع المستوى حول الرعاية الصحية الشاملة بالأمم المتحدة بنيويورك، عرض الرئيس عبد الفتاح السيسي جهود الدولة لتوفير وتحديث الرعاية الصحية للشعب المصري، وكذا جهودها لتعزيز الالتزام بتطوير الرعاية الصحية في القارة الأفريقية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
عبث.. صحيفة إماراتية تكشف عن خطة تركيا الشيطانية لاستغلال اللاجئين السوريين
فنادق تركيا مهددة بالإغلاق عقب إفلاس توماس كوك الإنجليزية
قال الدكتور حسام درويش، الأمين عام المساعد بمنظمة السياحة العربية، إن سبب غلق شركة "توماس كوك" في إنجلترا؛ كان نتيجة وقوعها فى مديونية 200 مليون إسترلينى.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
أبو العينين: محاولات بائسة من الإخوان.. وعمال كليوباترا يردون على الفيديوهات المفبركة بهتافات مؤيدة للسيسي قائد مصر الحديثة
نفى محمد أبو العينين، رئيس مجلس إدارة مجموعة كليوباترا، ما روجته وسائل إعلام وصفحات إلكترونية تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، حول تظاهر عدد من عمال الشركة، واعتبر أن ما لجأت له قنوات وأذرع الإعلام الإخوانية محاولة بائسة لشق الصفوف الوطنية وهز ثقة عمال مصر في قيادتهم السياسية، وهي مآرب خبيثة لن ولم تنَل من وعي المصريين أو تدير أعين عمال مصر عن واجبهم الوطني تجاه وطنهم.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
سنلاحق مروجي الشائعات.. بيان هام من جيش الكويت بشأن تصريحات منسوبة لرئيس الأركان
أصدرت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي بيانا ترد خلاله على ما نسب لرئيسها من تصريحات انتشرت في الفترة الأخيرة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
إنجازات بالجملة للحكومة في قطاع الكهرباء خلال عام.. تفاصيل
أرسلت الحكومة تقريرها السنوي للبرلمان، تضمن مجموع أعمال برنامجها خلال الفترة من يوليو 2018 حتى يونيو 2019 المعنون بـ"مصر تنطلق"، جهودها بشأن ملف الطاقة وذلك وفق برنامجها الذي منحت به الثقة فى 25 يوليو 2018.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
ناشطة ذات 16 عاما تهاجم قادة العالم بقمة المناخ: سرقتوا أحلامي بكلماتكم الفارغة.. فيديو
ألقت الناشطة البيئية "جريتا ثونبرج"، خطابًا ناريًا أمام قادة العالم في قمة المناخ، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي كان مفاجئًا للجميع.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
العاهل السعودي احتفالا باليوم الوطني: نسأل الله أن يحفظ بلادنا
أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الإثنين، على أن الاحتفال باليوم الوطني اعتزاز بالتاريخ، وترسيخ لمكانة السعودية بين الأمم.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
خليك واعي .. هكذا يتم فبركة تصدر ترند تويتر من منصات جماعة الإخوان.. فيديو
قال وليد عبد المقصود استشاري أمن المعلومات، إن الفضاء الإلكتروني هو أرض المعركة الحديثة، موضحا أن هناك تطورا تكنولوجيا في منصات السوشيال ميديا.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
منبع الخراب.. إرهاب جماعة الإخوان استهدف أركان الدولة.. والشعب أحبط مخططهم
منبع الخراب ومصدر الدمار.. جماعة الإخوان الإرهابية مستمرة في بث سمومها حتى بعد أن لفظها الشعب المصري في ثورة الثلاثين من يونيو، وتبث الأكاذيب والشائعات بهدف هز أركان الدولة وتدمير مؤسساتها.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
حفل The Best.. الأمريكية ميجان رابينو أفضل لاعبة في العالم لعام 2019
تُوّجت الأمريكية ميجان رابينو بجائزة أفضل لاعبة في العالم لعام 2019، المُقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، خلال الحفل الذي أُقيم اليوم الإثنين، في مدينة ميلانو الإيطالية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
بريطانيا وفرنسا وألمانيا تتهم إيران بتنفيذ هجوم أرامكو
أصدرت بريطانيا وفرنسا وألمانيا بيانا مشتركا بشأن الهجوم على منشآت أرامكو النفطية في المملكة العربية السعودية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
حفل The Best.. ميسي يحصد لقب أفضل لاعب في العالم 2019
تُوِّج ليونيل ميسي، مهاجم برشلونة، بجائزة أفضل لاعب في العالم، لعام 2019، المُقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، خلال الحفل الذي أُقيم اليوم الإثنين، في مدينة ميلانو الإيطالية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
محمد صلاح خارج تشكيل فيفا المثالي لـ الأفضل في 2019
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن التشكيلة المثالية لعام 2019، فى الحفل السنوى لتوزيع جوائز THE BEST، المقام حاليا على مسرح "لا سكالا" التاريخي بمدينة "ميلانو" الايطالية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
السكة الحديد تكشف حقيقة نشوب حريق بإحدى قطاراتها في المنيا
نفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر ما تداولته بعض المواقع الإعلامية من نشوب حريق بأحد القطارات في محيط محطة المنيا خط القاهرة/ السد العالي.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
مكرم محمد أحمد: الإخوان تنشر الفوضى وتدعم التظاهر بهدف العودة للحكم
اتهم مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام، جماعة الإخوان بأنها تسعى بكل الطرق إلى نشر الفوضى داخل البلاد عبر تأجيج المشاعر والدفع إلى التظاهر ضد مؤسسات الدولة، بهدف العودة إلى حكم البلاد من جديد بعدما أسقطهم الشعب في 30 يونيو 2013.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
أليسون بكير يفوز بجائزة فيفا لأفضل حارس لعام 2019 The Best
فاز أليسون بيكر حارس منتخب البرازيل ونادي ليفربول الإنجليزى، بجائزة أفضل حارس مرمى فى العالم خلال العام الجارى 2019، فى الحفل السنوى للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" لتوزيع جوائز THE BEST، المقام حاليا على مسرح "لا سكالا" التاريخي بمدينة "ميلانو" الايطالية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
براين هوك: إيران مسئولة عن الهجوم على منشآت أرامكو
أكد المبعوث الأمريكي الخاص بإيران براين هوك أن بلاده واثقة من مسئولية إيران على الهجمات التي استهدفت منشآت نفطية سعودية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
أصدرت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي بيانا ترد خلاله على ما نسب لرئيسها من تصريحات انتشرت في الفترة الأخيرة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
محمد رمضان يواصل قذائفه ويفضح الهاربين بالخارج.. ويوجه رسالة للمصريين ..فيديونشر الفنان محمد رمضان مقطع فيديو، عبر قناته الرسمية بموقع YouTube، ردًا على بعض الاتهامات التي وجهت إليه في الفترة الماضية منها "عدم الإحساس بالغلابة"، وتحديدًا عقب نشره فيديو يكذب فيه قناة "الجزيرة"، ويرد فيه على الهاربين خارج البلاد. . للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
إنجازات بالجملة للحكومة في قطاع الكهرباء خلال عام.. تفاصيل
أرسلت الحكومة تقريرها السنوي للبرلمان، تضمن مجموع أعمال برنامجها خلال الفترة من يوليو 2018 حتى يونيو 2019 المعنون بـ"مصر تنطلق"، جهودها بشأن ملف الطاقة وذلك وفق برنامجها الذي منحت به الثقة فى 25 يوليو 2018.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
ناشطة ذات 16 عاما تهاجم قادة العالم بقمة المناخ: سرقتوا أحلامي بكلماتكم الفارغة.. فيديو
ألقت الناشطة البيئية "جريتا ثونبرج"، خطابًا ناريًا أمام قادة العالم في قمة المناخ، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي كان مفاجئًا للجميع.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
العاهل السعودي احتفالا باليوم الوطني: نسأل الله أن يحفظ بلادنا
أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الإثنين، على أن الاحتفال باليوم الوطني اعتزاز بالتاريخ، وترسيخ لمكانة السعودية بين الأمم.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
خليك واعي .. هكذا يتم فبركة تصدر ترند تويتر من منصات جماعة الإخوان.. فيديو
قال وليد عبد المقصود استشاري أمن المعلومات، إن الفضاء الإلكتروني هو أرض المعركة الحديثة، موضحا أن هناك تطورا تكنولوجيا في منصات السوشيال ميديا.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
منبع الخراب.. إرهاب جماعة الإخوان استهدف أركان الدولة.. والشعب أحبط مخططهم
منبع الخراب ومصدر الدمار.. جماعة الإخوان الإرهابية مستمرة في بث سمومها حتى بعد أن لفظها الشعب المصري في ثورة الثلاثين من يونيو، وتبث الأكاذيب والشائعات بهدف هز أركان الدولة وتدمير مؤسساتها.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
حفل The Best.. الأمريكية ميجان رابينو أفضل لاعبة في العالم لعام 2019
تُوّجت الأمريكية ميجان رابينو بجائزة أفضل لاعبة في العالم لعام 2019، المُقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، خلال الحفل الذي أُقيم اليوم الإثنين، في مدينة ميلانو الإيطالية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
بريطانيا وفرنسا وألمانيا تتهم إيران بتنفيذ هجوم أرامكو
أصدرت بريطانيا وفرنسا وألمانيا بيانا مشتركا بشأن الهجوم على منشآت أرامكو النفطية في المملكة العربية السعودية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
حفل The Best.. ميسي يحصد لقب أفضل لاعب في العالم 2019
تُوِّج ليونيل ميسي، مهاجم برشلونة، بجائزة أفضل لاعب في العالم، لعام 2019، المُقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، خلال الحفل الذي أُقيم اليوم الإثنين، في مدينة ميلانو الإيطالية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
محمد صلاح خارج تشكيل فيفا المثالي لـ الأفضل في 2019
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن التشكيلة المثالية لعام 2019، فى الحفل السنوى لتوزيع جوائز THE BEST، المقام حاليا على مسرح "لا سكالا" التاريخي بمدينة "ميلانو" الايطالية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
السكة الحديد تكشف حقيقة نشوب حريق بإحدى قطاراتها في المنيا
نفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر ما تداولته بعض المواقع الإعلامية من نشوب حريق بأحد القطارات في محيط محطة المنيا خط القاهرة/ السد العالي.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
مكرم محمد أحمد: الإخوان تنشر الفوضى وتدعم التظاهر بهدف العودة للحكم
اتهم مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام، جماعة الإخوان بأنها تسعى بكل الطرق إلى نشر الفوضى داخل البلاد عبر تأجيج المشاعر والدفع إلى التظاهر ضد مؤسسات الدولة، بهدف العودة إلى حكم البلاد من جديد بعدما أسقطهم الشعب في 30 يونيو 2013.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
أليسون بكير يفوز بجائزة فيفا لأفضل حارس لعام 2019 The Best
فاز أليسون بيكر حارس منتخب البرازيل ونادي ليفربول الإنجليزى، بجائزة أفضل حارس مرمى فى العالم خلال العام الجارى 2019، فى الحفل السنوى للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" لتوزيع جوائز THE BEST، المقام حاليا على مسرح "لا سكالا" التاريخي بمدينة "ميلانو" الايطالية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.
براين هوك: إيران مسئولة عن الهجوم على منشآت أرامكو
أكد المبعوث الأمريكي الخاص بإيران براين هوك أن بلاده واثقة من مسئولية إيران على الهجمات التي استهدفت منشآت نفطية سعودية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.