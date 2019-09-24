اهم الاخبار.. ترامب : السيسي قائد حقيقي.. تفاصيل محاولة اغتيال السيسي .. ميسي الأفضل فى العالم

قمة مصرية أمريكية في نيويورك.. ترامب يشيد بجهود السيسي في مكافحة الإرهاب

تفاصيل جديدة عن محاولة اغتيال السيسي فى المعمورة .. شاهد

السيسي يلتقي رئيس وزراء بلجيكا.. ويؤكد: مصر مستمرة في مكافحة الهجرة غير الشرعية

السيسي يؤكد لـ رئيس وزراء إيطاليا أهمية الحل السياسي لأزمات المنطقة

رئيس وزراء النرويج لـ السيسى: نحرص على تعزيز التعاون مع مصر لصون السلم والأمن الإقليميين



السيسي بالأمم المتحدة: فحص 60 مليون مواطن ضمن حملة 100 مليون صحة

عبث.. صحيفة إماراتية تكشف عن خطة تركيا الشيطانية لاستغلال اللاجئين السوريين



فنادق تركيا مهددة بالإغلاق عقب إفلاس توماس كوك الإنجليزية

أبو العينين: محاولات بائسة من الإخوان.. وعمال كليوباترا يردون على الفيديوهات المفبركة بهتافات مؤيدة للسيسي قائد مصر الحديثة



نفى محمد أبو العينين، رئيس مجلس إدارة مجموعة كليوباترا، ما روجته وسائل إعلام وصفحات إلكترونية تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، حول تظاهر عدد من عمال الشركة، واعتبر أن ما لجأت له قنوات وأذرع الإعلام الإخوانية محاولة بائسة لشق الصفوف الوطنية وهز ثقة عمال مصر في قيادتهم السياسية، وهي مآرب خبيثة لن ولم تنَل من وعي المصريين أو تدير أعين عمال مصر عن واجبهم الوطني تجاه وطنهم.. للمزيد من التفاصيل





سنلاحق مروجي الشائعات.. بيان هام من جيش الكويت بشأن تصريحات منسوبة لرئيس الأركان

أصدرت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي بيانا ترد خلاله على ما نسب لرئيسها من تصريحات انتشرت في الفترة الأخيرة.. للمزيد من التفاصيل



محمد رمضان يواصل قذائفه ويفضح الهاربين بالخارج.. ويوجه رسالة للمصريين ..فيديو نشر الفنان محمد رمضان مقطع فيديو، عبر قناته الرسمية بموقع YouTube، ردًا على بعض الاتهامات التي وجهت إليه في الفترة الماضية منها "عدم الإحساس بالغلابة"، وتحديدًا عقب نشره فيديو يكذب فيه قناة "الجزيرة"، ويرد فيه على الهاربين خارج البلاد. . للمزيد من التفاصيل



إنجازات بالجملة للحكومة في قطاع الكهرباء خلال عام.. تفاصيل

أرسلت الحكومة تقريرها السنوي للبرلمان، تضمن مجموع أعمال برنامجها خلال الفترة من يوليو 2018 حتى يونيو 2019 المعنون بـ"مصر تنطلق"، جهودها بشأن ملف الطاقة وذلك وفق برنامجها الذي منحت به الثقة فى 25 يوليو 2018.. للمزيد من التفاصيل ا ضغط هنا.



ناشطة ذات 16 عاما تهاجم قادة العالم بقمة المناخ: سرقتوا أحلامي بكلماتكم الفارغة.. فيديو

ألقت الناشطة البيئية "جريتا ثونبرج"، خطابًا ناريًا أمام قادة العالم في قمة المناخ، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي كان مفاجئًا للجميع.. للمزيد من التفاصيل



العاهل السعودي احتفالا باليوم الوطني: نسأل الله أن يحفظ بلادنا

أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الإثنين، على أن الاحتفال باليوم الوطني اعتزاز بالتاريخ، وترسيخ لمكانة السعودية بين الأمم.. للمزيد من التفاصيل



خليك واعي .. هكذا يتم فبركة تصدر ترند تويتر من منصات جماعة الإخوان.. فيديو

قال وليد عبد المقصود استشاري أمن المعلومات، إن الفضاء الإلكتروني هو أرض المعركة الحديثة، موضحا أن هناك تطورا تكنولوجيا في منصات السوشيال ميديا.. للمزيد من التفاصيل



منبع الخراب.. إرهاب جماعة الإخوان استهدف أركان الدولة.. والشعب أحبط مخططهم

منبع الخراب ومصدر الدمار.. جماعة الإخوان الإرهابية مستمرة في بث سمومها حتى بعد أن لفظها الشعب المصري في ثورة الثلاثين من يونيو، وتبث الأكاذيب والشائعات بهدف هز أركان الدولة وتدمير مؤسساتها.. للمزيد من التفاصيل





حفل The Best.. الأمريكية ميجان رابينو أفضل لاعبة في العالم لعام 2019

تُوّجت الأمريكية ميجان رابينو بجائزة أفضل لاعبة في العالم لعام 2019، المُقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، خلال الحفل الذي أُقيم اليوم الإثنين، في مدينة ميلانو الإيطالية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.



بريطانيا وفرنسا وألمانيا تتهم إيران بتنفيذ هجوم أرامكو

أصدرت بريطانيا وفرنسا وألمانيا بيانا مشتركا بشأن الهجوم على منشآت أرامكو النفطية في المملكة العربية السعودية.. للمزيد من التفاصيل

حفل The Best.. ميسي يحصد لقب أفضل لاعب في العالم 2019

تُوِّج ليونيل ميسي، مهاجم برشلونة، بجائزة أفضل لاعب في العالم، لعام 2019، المُقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، خلال الحفل الذي أُقيم اليوم الإثنين، في مدينة ميلانو الإيطالية.. للمزيد من التفاصيل



محمد صلاح خارج تشكيل فيفا المثالي لـ الأفضل في 2019

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن التشكيلة المثالية لعام 2019، فى الحفل السنوى لتوزيع جوائز THE BEST، المقام حاليا على مسرح "لا سكالا" التاريخي بمدينة "ميلانو" الايطالية.. للمزيد من التفاصيل





السكة الحديد تكشف حقيقة نشوب حريق بإحدى قطاراتها في المنيا

نفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر ما تداولته بعض المواقع الإعلامية من نشوب حريق بأحد القطارات في محيط محطة المنيا خط القاهرة/ السد العالي.. للمزيد من التفاصيل





مكرم محمد أحمد: الإخوان تنشر الفوضى وتدعم التظاهر بهدف العودة للحكم

اتهم مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام، جماعة الإخوان بأنها تسعى بكل الطرق إلى نشر الفوضى داخل البلاد عبر تأجيج المشاعر والدفع إلى التظاهر ضد مؤسسات الدولة، بهدف العودة إلى حكم البلاد من جديد بعدما أسقطهم الشعب في 30 يونيو 2013.. للمزيد من التفاصيل





أليسون بكير يفوز بجائزة فيفا لأفضل حارس لعام 2019 The Best

فاز أليسون بيكر حارس منتخب البرازيل ونادي ليفربول الإنجليزى، بجائزة أفضل حارس مرمى فى العالم خلال العام الجارى 2019، فى الحفل السنوى للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" لتوزيع جوائز THE BEST، المقام حاليا على مسرح "لا سكالا" التاريخي بمدينة "ميلانو" الايطالية.. للمزيد من التفاصيل



براين هوك: إيران مسئولة عن الهجوم على منشآت أرامكو

أكد المبعوث الأمريكي الخاص بإيران براين هوك أن بلاده واثقة من مسئولية إيران على الهجمات التي استهدفت منشآت نفطية سعودية.. للمزيد من التفاصيل



أصدرت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي بيانا ترد خلاله على ما نسب لرئيسها من تصريحات انتشرت في الفترة الأخيرة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا. نشر الفنان محمد رمضان مقطع فيديو، عبر قناته الرسمية بموقع YouTube، ردًا على بعض الاتهامات التي وجهت إليه في الفترة الماضية منها "عدم الإحساس بالغلابة"، وتحديدًا عقب نشره فيديو يكذب فيه قناة "الجزيرة"، ويرد فيه على الهاربين خارج البلاد. . للمزيد من التفاصيل اضغط هنا. أرسلت الحكومة تقريرها السنوي للبرلمان، تضمن مجموع أعمال برنامجها خلال الفترة من يوليو 2018 حتى يونيو 2019 المعنون بـ"مصر تنطلق"، جهودها بشأن ملف الطاقة وذلك وفق برنامجها الذي منحت به الثقة فى 25 يوليو 2018.. للمزيد من التفاصيلألقت الناشطة البيئية "جريتا ثونبرج"، خطابًا ناريًا أمام قادة العالم في قمة المناخ، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي كان مفاجئًا للجميع.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا. أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الإثنين، على أن الاحتفال باليوم الوطني اعتزاز بالتاريخ، وترسيخ لمكانة السعودية بين الأمم.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا. قال وليد عبد المقصود استشاري أمن المعلومات، إن الفضاء الإلكتروني هو أرض المعركة الحديثة، موضحا أن هناك تطورا تكنولوجيا في منصات السوشيال ميديا.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا. منبع الخراب ومصدر الدمار.. جماعة الإخوان الإرهابية مستمرة في بث سمومها حتى بعد أن لفظها الشعب المصري في ثورة الثلاثين من يونيو، وتبث الأكاذيب والشائعات بهدف هز أركان الدولة وتدمير مؤسساتها.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا. تُوّجت الأمريكية ميجان رابينو بجائزة أفضل لاعبة في العالم لعام 2019، المُقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، خلال الحفل الذي أُقيم اليوم الإثنين، في مدينة ميلانو الإيطالية.. للمزيد من التفاصيلأصدرت بريطانيا وفرنسا وألمانيا بيانا مشتركا بشأن الهجوم على منشآت أرامكو النفطية في المملكة العربية السعودية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

تُوِّج ليونيل ميسي، مهاجم برشلونة، بجائزة أفضل لاعب في العالم، لعام 2019، المُقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، خلال الحفل الذي أُقيم اليوم الإثنين، في مدينة ميلانو الإيطالية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا. أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن التشكيلة المثالية لعام 2019، فى الحفل السنوى لتوزيع جوائز THE BEST، المقام حاليا على مسرح "لا سكالا" التاريخي بمدينة "ميلانو" الايطالية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا. نفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر ما تداولته بعض المواقع الإعلامية من نشوب حريق بأحد القطارات في محيط محطة المنيا خط القاهرة/ السد العالي.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا. اتهم مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام، جماعة الإخوان بأنها تسعى بكل الطرق إلى نشر الفوضى داخل البلاد عبر تأجيج المشاعر والدفع إلى التظاهر ضد مؤسسات الدولة، بهدف العودة إلى حكم البلاد من جديد بعدما أسقطهم الشعب في 30 يونيو 2013.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا. فاز أليسون بيكر حارس منتخب البرازيل ونادي ليفربول الإنجليزى، بجائزة أفضل حارس مرمى فى العالم خلال العام الجارى 2019، فى الحفل السنوى للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" لتوزيع جوائز THE BEST، المقام حاليا على مسرح "لا سكالا" التاريخي بمدينة "ميلانو" الايطالية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا. أكد المبعوث الأمريكي الخاص بإيران براين هوك أن بلاده واثقة من مسئولية إيران على الهجمات التي استهدفت منشآت نفطية سعودية.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.