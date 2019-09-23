قيادات جامعة الأزهر تتفقد المدينة الجامعية ليلا للاطمئنان على الطالبات

تفقد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، يرافقه الدكتور أشرف عطية، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والدكتور يوسف عامر، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، واللواء أيمن الدرديري، مدير أمن جامعة الأزهر، المدينة الجامعية للطالبات.



ووجه رئيس جامعة الأزهر الشكر لوزارة الداخلية على جهودها المشكورة في تأمين محيط المدن الجامعية، ومراقبة وتنظيم حركة المرور حتى تسهل على أبنائنا وبناتنا حركة الدخول والخروج من المدن، مثمنا الدور الكبير الذي تقوم به الوزارة.



كما وجه الشكر للواء طارق راشد، مساعد مدير أمن القاهرة لمنطقة شرق، والعميد ياسر عاصم، مأمور قسم ثان مدينة نصر، على جهودهما المضنية نحو الحفاظ وتأمين محيط الجامعة والمدن الجامعية التابعة لها.



وأوضح رئيس الجامعة -خلال حواره المباشر مع أبنائه وبناته- أنه حريص دائما على اقتناص كل فرصة ممكنة للتواصل مع الطلاب والطالبات، معربا عن سعادته بهذا دائما، للإجابة عن كافة استفساراتهم بشفافية، وحتى لا يكونوا عرضة للشائعات المغرضة، كما يحدث من وقت لآخر، مشددا على أن مصلحة الطلاب والطالبات هي أولوية لديه وشغل إدارة الجامعة الشاغل في كل قراراتها.



وخلال الجولة التفقدية وجه رئيس الجامعة مديري المدن إلى تذليل كافة العقبات أمام أبنائه وبناته، وتهيئة الجو المناسب، حتى يتفرغوا من أول يوم للدراسة والجد والاجتهاد في تحصيل العلم، والقيام بواجباتهم ورسالتهم على أكمل وجه.



وقدم لأبنائه وبناته من الطلاب والطالبات التهنئة ببدء العام الدراسي الجديد، ومتمنيا لهم النجاح والتفوق، مؤكدا أنهم كلهم في منزلة أبنائه وبناته، وهم في بيتهم الثاني، في أعرق جامعات الدنيا "جامعة الأزهر الشريف"، وقام رئيس الجامعة بتوزيع هدايا رمزية على بناته الطالبات خلال الزيارة .



من جانبهم حرص الطلاب والطالبات على توجيه الشكر لرئيس الجامعة والقيادات المرافقة له، لحرصهم على متابعتهم وتفقدهم في هذا الوقت المتأخر، معربين عن تقديرهم لهذه اللفتة الإنسانية التي تعكس الروح الأبوية التي يتعامل بها رئيس جامعة الأزهر مع أبنائه وبناته من الطلاب والطالبات، مؤكدين أنهم يشعرون بالأمان والاطمئنان في بيتهم الثاني داخل جامعة الأزهر وبين يدي قياداتها التي تسهر على رعايتهم ولا تألو جهدا في سبيل ذلك.