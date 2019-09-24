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فن

بألفاظ خارجة.. رسالة شديدة اللهجة من أحمد فلوكس للهارب محمد علي.. فيديو

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 12:26 ص
صدى البلد
أحمد إبراهيم
هاجم الفنان أحمد فلوكس المقاول الهارب محمد علي فى مقطع فيديو جديد نشره عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك بالفاظ خارجة واصفا ما يفعله الهارب نوعا من الجبن ويحرض على خراب البلاد.

وقال احمد فلوكس :"أرد فى هذا الفيديو على الهارب الجبان محمد على والذى خولت له نفسه أن يوقع بين الجيش والشعب المصرى".

وتابع "فلوكس" قائلًا: "بالتأكيد هناك كثير من الصعوبات التى نواجهها سواء من غلاء فى الاسعار او التعليم وغيرها ولكن ليس مصر وحدها فى هذا الحال هناك بلدان كثيره تعانى أيضا من ازمات اقتصادية".

وأضاف احمد فلوكس قائلا : محمد على نصاب وحرامى وسرق فلوسنا وهرب للخارج وانا واحد من الناس عملت فترة طويلة فى الفن وحتى الان اعانى من ازمات اقتصادية كثيرة فى حياتى الشخصية".

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