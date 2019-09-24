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مرأة

بالقميص وحافية.. اليسا تثير الجدل بصورة على الارجوحة.. ومتابعوها: اشتقنالك

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 12:16 ص
اليسا
اليسا
آية التيجي
نشرت الفنانة اليسا صورة لها عبر صفحتها الرسمية على الانستجرام، وهي بإطلالة جذابة، وقد اثارت الجدل بين متابعيها معبرين فيها عن مدى حبهم الشيديد لها.

فيما عبروا متابعوها ببعض الكلمات الرقيقة، اشتقنالك، جميلة، جذابة للغاية، وآخرون لقبوها بملكة الإحساس.

وارتدت إليسا قميصا باللون الازرق الغامق، وهو ما أبرز من أنوثتها، وأناقتها، وظهرت في الصورة حافية.

وتركت إليسا شعرها منسدلة عبر اكتافها بطريقة طبيعية وغير متكلفة، واكملت إطلالتها بارتداء نظارة شمسية باللون البني العسلي، لم تضع أى مساحيق تجميل.


واكملت اليسا إطلالتها بإرتداء ساعة يد باللون البني، وإليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها.

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