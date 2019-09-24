سامى الشريف: أجهزة استخباراتية دولية تسعى لإسقاط مصر

أكد دكتور سامى الشريف، أستاذ الإعلام ورئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون السابق، أن مصر تتعرض لحرب حقيقية من عناصر داخل البلاد او خارجها من كيانات تدعمها اجهزة استخباراتية دولية تسعى لاسقاط الدولة المصرية، وتنفيذ مشروع الصهيونية ووقف مصر عن محاربة الإرهاب.





وأشار سامى الشريف، فى تصريحات لصدى البلد، إلى أن فى الحرب، يمكن استخدامها كل الوسائل للوصول إلى الهدف، لافتا إلى أننا نعلم ما يفعلونه، لكننا نتعجب دائما، ولست أفهم السبب.





وقال سامى الشريف، إن إعلامنا لم يعالج المشكلة بشكل صحيح، فالحقيقة هى ما تدحض الشائعة ، واعلام الضجيج والإثارة لا يستطيع التصدى للأكاذيب ،فالأفضل كانت القنوات المصرية تنقل الحدث مباشرة لتكشف زيف وكذب قنوات الإخوان التى تهول الأمر وبالتالى تنقلها قنوات العالم.



