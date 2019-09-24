نص خطاب رئيس فيفا إلى محمود الخطيب: نتطلع لرؤيتكم قريبًا

أعرب جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم عن تقديره الخالص لمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي لمشاركة الأخير الفاعلة في اجتماع العمل الأول؛ بشأن تنظيم المسابقات في إفريقيا في إطار الشراكة بين الاتحاد الإفريقي لكرة القدم والفيفا والذي جرى 11 سبتمبر الجاري بمقر الكاف.



وقال إنفانتينو في خطاب تسلمه رئيس الأهلي أنه شخصيًا ونيابةً عن الاتحاد الدولي يشكر محمود الخطيب على حماسه ورغبته في خدمة كرة القدم في القارة الإفريقية بأفكار وبخبرات كبيرة وهو ما تم تناوله في الاجتماع المشار إليه والذي ركز في نفس الوقت على العديد من الملفات الرئيسية في مقدمتها تحسين مسابقات أندية القارة وحوكمة كرة القدم الإفريقية، وزيادة الإيرادات والعوائد من المسابقات والأحداث الرياضية، وكذلك التحكيم الإفريقي ونظام تراخيص الأندية والسلامة والأمن التي سوف تساهم في تطوير الرياضة التي توحد الشعوب.



وأكد إنفانتينو في خطابه لرئيس الأهلي أن هذا التعاون من جانبه وكل القائمين على المنظومة الكروية، سوف يساعد كثيرًا على مواصلة تطوير كرة القدم الإفريقية وبناء مستقبلها لتحقيق المزيد من النجاحات على كافة المستويات.



وتنشر صدي البلد نص الخطاب

السيد /محمود الخطيب

رئيس النادي الأهلي المصري



القاهرة

-مصر-

زيوريخ ، 20 سبتمبر 2019

الموضوع : اجتماع عمل في إطار اتفاقية التعاون بين الاتحاد الأفريقي لكرة القدم و الإتحاد الدولي لكرة القدم



عزيزي الرئيس،



من خلال هذه الرسالة ، أود أن أعرب لكم ، نيابةً عن الإتحاد الدولي ونفسي شخصيًا ، عن خالص شكرنا لمشاركتكم الفعالة في اجتماع العمل الأول بشأن تنظيم المسابقات في أفريقيا وذلك في إطار الشراكة بين الاتحاد الأفريقي لكرة القدم و الإتحاد الدولي لكرة القدم و الذي عقد في مقر الاتحاد الإفريقي بالقاهرة يوم الأربعاء 11 سبتمبر 2019.

ليس هناك شك في أن الموضوعات الرئيسية للمناقشة ، والتي ركزت بشكل خاص على تحسين

مسابقات الأندية في القارة ، وحوكمة كرة القدم الأفريقية ، و زيادة الإيرادات و العوائد من المسابقات والأحداث في القارة الأفريقية ، والحكام ، ونظام ترخيص النادي والسلامة والأمن ستساهم في تطوير هذه الرياضة التي توحدنا.

أنا مقتنع أنه بفضل التزامك وشغفك وتجربتك و الحس الإبتكاري لديكم.



سيكون هذا التعاون ناجحًا وسيسمح لكرة القدم الإفريقية بمواصلة تطوير وبناء مستقبلها ومما لا شك فيه ستمهد الطريق للنجاحات المستقبلية التي تستحقها.

أود أن أعيد التأكيد على شكري الصادق وأتطلع إلى رؤيتكم مجددًا قريبًا.





تفضلوا بقبول فائق الاحترام،



جيناني أنفانتينو

