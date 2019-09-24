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أخبار العالم

أول تعليق من أمريكا على نجاح تشكيل لجنة سوريا الدستورية

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 04:30 ص
صدى البلد
أحمد قاسم
رحبت وزارة الخارجية الأمريكية بإعلان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش نجاح تشكيل اللجنة الدستورية بشأن سوريا.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة مورجان أورتيجاس، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، الاثنين: "الاتفاق بين الحكومة السورية والمعارضة خطوة تبعث على الأمل".

وكان أنطونيو جوتيريش قد قال، يوم الأربعاء الماضي، إن الأطراف السورية توصلت إلى اتفاق على تشكيل لجنة لإعداد دستور جديد لسوريا.

وتعد تلك الخطوة مدخلا رئيسيا للعملية السياسية التي تهدف إلى حل النزاع المستمر لأكثر من 8 سنوات في البلد الذي دمرته الحرب.

وكانت صحيفة الوطن السورية قد قالت في تقرير لها إن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، جبير بيدرسون، سيبحث في الإجراءات وآلية عمل اللجنة الدستورية، بعد الاتفاق على أسماء هذه اللجنة كاملة، وأعضائها ونسب توزيع الأطراف المكونة لها، وهو ما يبدو أنه تم من خلال إعلان أنطونيو جوتيريش.

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