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فن

اخبار الفن.. محمد إمام يسخر من ياسمين رئيس.. ومحمد رمضان يوجه رسالة للمصريين.. وموقف محرج لـ دانا حمدان.. وتفاصيل جديدة عن مرض هنا الزاهد

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 12:26 ص
محمد رمضان
محمد رمضان
أحمد إبراهيم
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالى:


نشر الفنان محمد عادل إمام صورة من كواليس فيلم "لص بغداد" أثناء التصوير فى منطقة البحر الأحمر، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.


تعرضت الفنانة دانا حمدان لموقف محرج خلال تواجدها على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة السينمائى فى دورته الثالثة والتى تختتم فعالياتها 27 سبتمبر الحالى. 


كشفت الفنانة نور اللبنانية عن التشابه بين فستانها وفستان منى زكى وامينة خليل فى افتتاح مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الثالثة التى تختتم فى 27 سبتمبر الحالى. 


انطلقت الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي وسط أجواء مبهرة كعادة المهرجان كل عام، بدءا من السجادة الحمراء التي شهدت توافد العديد من نجوم مصر والوطن العربي، وكان منهم المنتج والباحث معز مسعود.


نشر المخرج اللبناني جاد شويري صورة له برفقة الفنانة يسرا والمخرجة إيناس الدغيدي في أحد المطاعم علي حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" أثناء تواجدهم فى مهرجان الجونة السينمائى.


نشر الفنان محمد رمضان مقطع فيديو، عبر قناته الرسمية بموقع YouTube، ردًا على بعض الاتهامات التي وجهت إليه في الفترة الماضية منها "عدم الإحساس بالغلابة"، وتحديدًا عقب نشره فيديو يكذب فيه قناة "الجزيرة"، ويرد فيه على الهاربين خارج البلاد. 


كشفت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، عن الحالة الصحية للفنانة هنا الزاهد، بعد إصابتها بوعكة صحية أثناء قضائها شهر العسل مع زوجها الفنان احمد فهمي خارج مصر.

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