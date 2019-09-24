قبل زيارة رئيس الوزراء .. تعرف علي فرص الاستثمار بـ كوم أبو راضي الصناعية

تستعد منطقة الصناعات بكوم أبو راضي بمحافظة بني سويف، لاستقبال المهندس مصطفي مدبولي رئيس الوزراء وعددا من الوزراء المرافقين له اليوم الثلاثاء ، لتفقد عدد من مشروعات منطقة كوم أبو راضى الصناعية.



وتعتبر منطقة كوم أبوراضي الصناعية، التي زارها الرئيس السيسي، في يناير من العام الماضي إحدى القلاع الصناعية الكبرى في بني سويف، وهي منطقة واعدة في مجال الاستثمار، بمركز الواسطى، جنوب هرم ميدوم، وشمال ورش سكك حديد كوم أبو راضي.



وتتميز المنطقة الصناعية، من قربها من التجمعات السكنية لقرى مركز ومدينة الواسطى وناصر بمحافظة بني سويف، وكذلك مركز العياط والمراكز الشرقية لمحافظة الفيوم، وتبلغ مساحتها 799 فدانًا، و تشغل منطقة الاستثمار الصناعي مساحة 547.8 فدان، تم تخصيص 455.17 فدان منها، بنسبة 92.7% من إجمالي المساحة.



والمنطقة الصناعية بكوم أبو راضي، تتمتع بموقع فريد، حيث تتوسط 3 محافظات هي (الجيزة ، الفيوم ، بني سويف)، مما يؤهلها لتكون منطقة جذب صناعية للمستثمرين من هذه المحافظات، هذا إلى جانب قربها من محافظة القاهرة، حيث تقع في أقصى شمال محافظة بني سويف، على حدود محافظة الجيزة، كونها الامتداد الطبيعي للمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، والتي تبعد عنها مسافة 7 كيلو مترات فقط، وفقًا للتقسيم الإداري الجديد.



كما تتميز منطقة كوم أبو راضي الصناعية، والتي يمر بالقرب منها خط سكك حديد "الواسطى ، الفيوم"، والمربوط بخطوط سكك حديد القاهرة، كما تم إنشاء كوبري فوق النيل بمدينة الواسطى، لا يبعد عنها سوى كيلو متر واحد فقط، ويربط غرب النيل بشرقه، وبالتالي فتح طريق للوصول إلى الموانئ التصديرية على البحر الأحمر، بما يخدم المنطقة الصناعية، ويربطها بهذه الموانئ، كمنفذ للتصدير، وربط طريق "القاهرة ، أسيوط" الصحراوي الشرقي ، بطريق "القاهرة ، أسوان" الزراعي، بالطريق الصحراوي الغربي .



وتضم منطقة كوم أبو راضى الصناعية في بني سويف، 60 مشروعًا منتجًا، بتكلفة استثمارية 33 ألفًا و374 جنيهًا، وفرّت 13 ألفًا و614 فرصة عمل، بالإضافة إلى 125 مشروعًا تحت الإنشاء، بتكلفة 3104 ملايين جنيه، توفر 15 ألفًا و217 فرصة عمل، فضلا عن 189 مشروعًا، تم تخصيصها بتكلفة استثمارية 6660 مليون جنيه، توفر 29 ألفًا و491 فرصة عمل.



كما يوجد بالمنطقة مصانع عالمية منها مصنع سامسونج، والذي زاره الرئيس عبدالفتاح السيسي مطلع العام الماضي وهو واقع بمنطقة كوم أبو راضى الصناعية، والذي تم افتتاح المرحلة الأولى منه في مايو 2016، باستثمارات 270 مليون دولار، ويقوم المصنع بتصدير نحو 85 % من منتجاته للخارج، بما يعادل 2.8 مليون جهاز تليفزيون ذكي سنويا، وذلك إلى 36 دولة إفريقية ودول الشرق الأوسط، وتقدر طاقته الإنتاجية بـ6 ملايين جهاز، بالإضافة إلى مصنع جلوريا للسيراميك باستثمارات تبلغ 150 مليون جنيه، ويوفر 1000 فرصة عمل، بالإضافة إلى مصنع الدولية للسيراميك بتكلفة إجمالية 250 مليون جنيه ويوفر 1000 فرصة عمل، وغيرها من المشروعات الكبرى.