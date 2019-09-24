نتوقع الفبركة والتزييف.. لبنى عسل: محمد أبو العينين نفى تظاهر عدد من عمال كليوباترا

قالت الإعلامية لبنى عسل، تعليقا على ما روجته وسائل إعلام وصفحات إلكترونية تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، حول تظاهر عدد من عمال شركة كليوباترا، إن الجماعة الإرهابية تفبرك الأحداث وتنشر الشائعات.



وأضافت لبنى عسل " في برنامجها " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، :" رجل الأعمال محمد أبو العينين رئيس مجلس إدارة مجموعة كليوباترا، نفى تلك الادعاءات واكد انه تم تركيب أصوات على مقطع الفيديو توحي بالتظاهر ضد الدولة".



وتابعت لبنى عسل:" نتوقع تلك الفبركة ونعتاد عليها من جماعة الإخوان التي تحاول التصعيد في محاولة لنشر الفوضى وزعزعة الاستقرار،ونحن نواجه الشائعات ونرد عليها لإظهار الحقيقة".



ونفى محمد أبو العينين، رئيس مجلس إدارة مجموعة كليوباترا، ما روجته وسائل إعلام وصفحات إلكترونية تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، حول تظاهر عدد من عمال الشركة، واعتبر أن ما لجأت إليه قنوات وأذرع الإعلام الإخوانية محاولة بائسة لشق الصفوف الوطنية وهز ثقة عمال مصر في قيادتهم السياسية، وهي مآرب خبيثة لن ولم تنل من وعي المصريين أو تدير أعين عمال مصر عن واجبهم الوطني تجاه وطنهم.



واستنكر محمد أبو العينين، نشر أحد الفيديوهات المفبركة لمجموعة من المتظاهرين مع تركيب أصوات توحي بالتظاهر، في حيلة اعتاد الإخوان إلى اللجوء إليها مرارا وتكرارا على الرغم من كشف أكاذيبهم وإسقاط مخططاتهم القائمة على بث الأكاذيب وترويج الشائعات وتلفيق الأحداث، من خلال صور وفيديوهات أصبحت "مفقوسة" لدى المصريين الذين لم تعُد تستهويهم الخدع الخبيثة ولا تستدرجهم الأنباء المضللة.



وقال محمد أبو العينين، إن الهجوم على «كليوباترا» من جانب جماعة الإخوان الإرهابية، حلقة سوداء في سلسلة الهجمات الشعواء التي تتعرض لها مؤسسات مصر من قبل دول وجماعات في المنطقة تُكن الحقد والضغينة لمصرنا الحبيبة وتتألم مما تنجزه مصر من خطوات ومساع نحو التقدم على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية ومنشآت البنية التحتية ونمو الاستثمارات المحلية والأجنبية.



وأوضح محمد أبو العينين، أن مجموعة كليوباترا، شركة مصرية عاملة على أرض الوطن، تدعم الدولة المصرية بكافة قواها المادية والاستثمارية، وتتمتع بتاريخ وطني مشرف من العمل تحت مظلة العلم المصري، بل إن استثماراتها ومنتجاتها خير ممثل للقطر المصري في عشرات الدول حول العالم.



وأكد محمد أبو العينين، أن عمال كليوباترا، مصريون شرفاء ووطنيون مخلصون لا تستقطبهم قوى الشر بالوسيلة الحمقاء والخديعة المزيفة، يعرفون حق المعرفة واجبهم تجاه وطنهم، ويؤمنون بسعي القيادة السياسية الحثيث نحو بناء غد واعد ومستقبل مستنير يحفظ لهم حقوقهم ويحمل لهم الخير وللأجيال القادمة.



وعن ترويج الجماعة الإرهابية لشائعات حول توقف المصانع، قال محمد أبو العينين، إن المصانع في حالة استقرار تام، وماكينات الإنتاج لم تتوقف أو تتأثر بتلك الشائعات بل إن العمال لديهم إصرار أكبر على مواصلة العمل وبذل مزيد من الجهد ردا على تلك الأقاويل الكاذبة والصور المفبركة.



وأشار محمد أبو العينين، إلى ان الجماعة الإرهابية تحاول الانقضاض على الاقتصاد المصري من خلال بث سمومها في مؤسسات الاستثمار الناجحة، حيث دعا الى تفتيت تلك المخططات بعدم الانسياق خلف ما يلفقونه من أنباء وما يروجونه من أكاذيب.



كما رَدَّ 10 آلاف عامل بـ مصانع كليوباترا في السويس على ما نشرته وسائل الإعلام الإخوانية، من خلال تنظيم تظاهرة في حب الوطن، تأييدا للرئيس السيسي ودعما له لاستكمال مسيرته نحو البناء والتنمية.