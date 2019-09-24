محمد الباز يوجه رسالة نارية لـ المتخاذلين عن تأييد الجيش والشرطة.. فيديو

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، إن الشعب المصري بعد الأحداث الأخيرة، أصبح مقسما إلى فريقين، الأغلبية العظمى هم مجموعة 3 يونيه والذين خرجوا على الإخوان الإرهابية، لرفض سياستهم والانتفاض عليهم لترك الحكم.



وأضاف "الباز"، خلال برنامجه "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، أن الفريق الثاني هو الجماعة الإرهابية وحلفائها وخدامها والإرهابيين الذين ينفذون مخططات العنف على الشعب المصري، وقيادات الجيش والشرطة والقضاء.



وأشار إلى ان الفريقين لن يجتمعا ويلتقيا يومًا ما، فالأفكار متناطحة، مطالبًا فريق الدولة المصرية والمساندة لقواتها المسلحة، بعدم الالتفات والتفاعل مع شائعات الفريق الآخر، ولا حتى مجرد النقاش بشأنها .



وأوضح الدكتور محمد الباز، أنه لا وقت أمامنا للنقاش فيما يتحدثون، والتشكيك وضعف الثقة، وإلا فمن يفعل ذلك محايد، والحياد في هذا الوقت خيانة، متابعًا: "هؤلاء لا عهد لهم ولا ود ولا أمانة".