مسيرة بالسيارات على كورنيش السويس الجديد لتأييد الرئيس السيسي.. صور

شهد كورنيش السويس الجديد مسيرة حاشدة بالسيارات، لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رافعين اعلام مصر وصورة الرئيس.





انطلقت المسيرة من اول الكورنيش السويس شارك فيها العديد من القيادات الشعبية بالمحافظة والآلاف من أهالى المحافظة لدعم الرئيس ضد الأكاذيب التى تنشرها القنوات التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي.





شهدت المسيرة تشغيل العديد من الأغانى الوطنية من خلال مكبرات الصوت المحملة على سيارات النقل وتردد هتافات مؤيدة لرئيس السيسى.



