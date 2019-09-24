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محافظات

مسيرة بالسيارات على كورنيش السويس الجديد لتأييد الرئيس السيسي.. صور

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 01:21 ص
صدى البلد
حسن غنيمة
شهد كورنيش السويس الجديد مسيرة حاشدة بالسيارات، لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رافعين اعلام مصر وصورة الرئيس.

انطلقت المسيرة من اول الكورنيش السويس  شارك  فيها العديد من القيادات  الشعبية بالمحافظة والآلاف من أهالى المحافظة لدعم الرئيس ضد الأكاذيب التى تنشرها القنوات التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي.

شهدت المسيرة تشغيل العديد من الأغانى الوطنية من خلال مكبرات الصوت المحملة على سيارات النقل وتردد هتافات مؤيدة لرئيس السيسى. 

وتجولت المسيرة فى العديد من الشوارع والميادين لتعلن عن دعمها الرئيس عبد الفتاح السيسي ضد الارهاب والاكاذيب التى تم نشرها الايام الماضية.
مسيرة بالسيارات على كورنيش السويس الجديد لتأييد الرئيس السيسي.. صور
مسيرة بالسيارات على كورنيش السويس الجديد لتأييد الرئيس السيسي.. صور
مسيرة بالسيارات على كورنيش السويس الجديد لتأييد الرئيس السيسي.. صور
مسيرة بالسيارات على كورنيش السويس الجديد لتأييد الرئيس السيسي.. صور
مسيرة بالسيارات على كورنيش السويس الجديد لتأييد الرئيس السيسي.. صور

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