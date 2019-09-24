ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

تعرف على الجامعة التكنولوجية التي يفتتحها رئيس الوزراء اليوم في بني سويف

الثلاثاء 24/سبتمبر/2019 - 05:16 ص
صدى البلد
محمد عبد الحليم
تعد الجامعة التكنولوجية ببني سويف هي أحدث الجامعات بالمحافظة، والتي من المقرر أن يفتتحها الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، يرافقه وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

أُنشئت الجامعة عن طريق الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وتبلغ مساحتها الاجمالية 13200 متر مربع، وتتكون من المبنى التعليمي على مساحة 2244 متر يضم قاعات للتدريس ومكاتب إدارية ومعمل، بجانب منطقة انتظار سيارات ومسجد يسع 100 فرد، علاوة على خزان مياه أرضي ويعد الدكتور سيد عبدالقادر أول رئيس للجامعة في بني سويف.

وتمنح هذه الجامعة درجات علمية تبدأ من الدبلوم العالي فوق المتوسط، وبكالوريوس التكنولوجيا والماجستير المهني والدكتوراه المهنية في التكنولوجيا، فيما تبدأ الدراسة في 3 جامعات "القاهرة الجديدة ، قويسنا ، بني سويف" في شهر أكتوبر المقبل للطلاب الحاصلين على دبلوم التعليم الفني نظام الـ 3 سنوات، وطلاب الثانوية العامة بعد اجتياز اختبارات القبول.

وتعد الجامعات التكنولوجية الجديدة امتدادا لمسار طلاب التعليم الفني والتي تعمل على إكسابهم المهارات العملية والعلمية لمواكبة متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، وذلك من خلال البرامج التكنولوجية التي يتم تطبيقها بالكليات التابعة للجامعة والتي وضعت بناء على احتياجات المشروعات القومية وجغرافية الجامعات.

وتقبل الكلية الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والدبلومات الفنية عن طريق مكتب تنسيق القبول التابع لوزارة التعليم العالي و تتميز بنوعية جديدة من المناهج والتخصصات الفنية والمهنية الهامة وأسلوب التدريس ونوعية ومستوى الخريج الذي تفرزه للمجتمع، وهي من ضمن سلسة من المشروعات القومية التي حظيت بها بني سويف في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، والتي جعلت من المحافظة مركز هاما في أكثر من مجال، ورقما محوريا في خطة التنمية الشاملة التي تنفذها الدولة. 

ترشيحاتنا

بحضور منى زكي.. ناهد السباعي تتألق في عرض هذه ليلتي بـ مهرجان الجونة

احترس.. أعراض تؤكد إصابتك بالروماتويد

شاهد.. أول صورة لـ مروان محسن من داخل المستشفى بعد إصابته في مباراة سموحة

موجز السوشيال ميديا.. بـ فستان مثير.. منى زكي تشعل مواقع التواصل.. ومنة فضالي بإطلالة جريئة

الدوري المصري.. موعد والقنوات الناقلة لمباريات الجولة الثانية

تشكيل الحكومة في إسرائيل.. انتهاء الاجتماع الثلاثي بهذه النتيجة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة مبهجة.. زوجة خالد سليم تستعرض رشاقتها فى الجونة.. صور

صدمة.. الأصوات العربية تتخلى عن محمد صلاح في جائزة أفضل لاعب بالعالم

بحضور منى زكي.. ناهد السباعي تتألق في عرض هذه ليلتي بـ مهرجان الجونة