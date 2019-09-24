تعرف على الجامعة التكنولوجية التي يفتتحها رئيس الوزراء اليوم في بني سويف

تعد الجامعة التكنولوجية ببني سويف هي أحدث الجامعات بالمحافظة، والتي من المقرر أن يفتتحها الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، يرافقه وزير التعليم العالي والبحث العلمي.





أُنشئت الجامعة عن طريق الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وتبلغ مساحتها الاجمالية 13200 متر مربع، وتتكون من المبنى التعليمي على مساحة 2244 متر يضم قاعات للتدريس ومكاتب إدارية ومعمل، بجانب منطقة انتظار سيارات ومسجد يسع 100 فرد، علاوة على خزان مياه أرضي ويعد الدكتور سيد عبدالقادر أول رئيس للجامعة في بني سويف.





وتمنح هذه الجامعة درجات علمية تبدأ من الدبلوم العالي فوق المتوسط، وبكالوريوس التكنولوجيا والماجستير المهني والدكتوراه المهنية في التكنولوجيا، فيما تبدأ الدراسة في 3 جامعات "القاهرة الجديدة ، قويسنا ، بني سويف" في شهر أكتوبر المقبل للطلاب الحاصلين على دبلوم التعليم الفني نظام الـ 3 سنوات، وطلاب الثانوية العامة بعد اجتياز اختبارات القبول.





وتعد الجامعات التكنولوجية الجديدة امتدادا لمسار طلاب التعليم الفني والتي تعمل على إكسابهم المهارات العملية والعلمية لمواكبة متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، وذلك من خلال البرامج التكنولوجية التي يتم تطبيقها بالكليات التابعة للجامعة والتي وضعت بناء على احتياجات المشروعات القومية وجغرافية الجامعات.



