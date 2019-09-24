حماقي يهنئ السعودية بالعيد الوطني الـ 89.. ويوجه رسالة لـ تركى ال شيخ.. فيديو وصور

وجه الميجا ستار محمد حماقي كلمة تهنئة للشعب السعودي الذي وصفه بـ"الحبيب على قلبه" بمناسبة العيد الوطني للمملكة العربية السعودية الـ 89، وخص بالتحية والتهنئة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وتمنى للمملكة دوام الازدهار.





وأضاف محمد حماقي في مداخلة هاتفية لفضائية "روتانا خليجية" أنه لمس علاقة القرب والمحبة بينه وبين الشعب السعودي من خلال تواصله المباشر معهم من خلال الحفلات التي أقامها بجدة -والتي شهدت إقبالا ضخما وتفاعلا غير مسبوق.





وردا على مذيعتي البرنامج حول موعد حفله بـ"الرياض" ، أشار محمد حماقي الى أن الاستعدادات لموسم "الرياض" جبارة وخيالية، ووعدهم بإقامة حفل بمواصفات عالمية بالفعل وليس مجرد كلام.





وحرص محمد حماقي خلال مداخلته مع "روتانا خليجية" على شكر المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه على ما يبذله من مجهود جبار للنهضة الفنية والثقافية التي تشهدها المملكة وهو ما يدعو للفخر لكل الوطن العربي وليس للسعودية فقط.





وأوضح محمد حماقي أن ترك آل الشيخ لديه إيمان شديد بأن الفن العربي يمتلك مقومات وثراء أكثر من أي فن آخر، وأن الشعوب العربية من المحيط للخليج لديها ثقافات وفنون مختلفة، لذا فالشعب العربي من أغنى شعوب العالم بالثقافة والفن والذي يجب إبرازه.





وأكد محمد حماقي ان المجهود المبذول من ترك آل الشيخ ليس لخدمة الفن بالسعودية فقط بل لتصدير الفن والثقافة العربية لكافة الشعوب لذا فهو يستحق الشكر والتقدير.



